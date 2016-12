Kontakte knüpfen und Karrierechancen ausloten heißt es beim 17. Career Day an der Uni Ulm am Donnerstag, den 17. November (11:00 - 16:00 Uhr), im Forum der Uni Ost. Die Firmenkontaktmesse richtet sich vorrangig an Studierende der Elektrotechnik, Informatik, Physik und angrenzender Fachbereiche, die Weichen für ihre Zukunft stellen und mit potenziellen zukünftigen Arbeitgebern über Jobchancen und Einsatzbereiche sprechen wollen.



Spätestens wenn der Abschluss in greifbare Nähe rückt, ist es für Studierende an der Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie es nach dem Studium weitergehen soll. Bei der Kontaktmesse haben zukünftige Uni-Absolventen die Chance, mit Vertretern von über 40 lokalen und überregionalen Firmen ins Gespräch zu kommen, darunter auch mehrere Unternehmen, die im Ulmer Science Park ansässig sind, sowie die Uni-Ausgründung U-L-M photonics, die jetzt zu Philips gehört. Organisiert wird die ganztägige Veranstaltung vom Arbeitskreis Industriekontakte (AKIK) und der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie der Universität Ulm.



Begleitet wird die Messe von einem englischsprachigen Programm (ab 09:30 Uhr), das die Veranstalter in Kooperation mit dem Projekt „Study & Work“ des International Office anbieten. „Wir wollen insbesondere auch internationalen Studierenden, Promovierenden sowie Absolventinnen und Absolventen Informationen und Hilfestellungen zum Berufseinstieg an die Hand geben“, erklärt Projektkoordinatorin Berivan Inci vom International Office. In drei speziell zugeschnittenen Vorträgen und Workshops (um Anmeldung wird gebeten) erfahren ausländische Studierende Wissenswertes zum Arbeits- und Aufenthaltsrecht oder können sich für Bewerbungen coachen lassen.

Nicht fehlen darf wie immer der kostenlose Bewerbungsmappencheck am Stand der Agentur für Arbeit. Außerdem können Messebesucher nach Anmeldung – ebenfalls gratis – direkt vor Ort professionelle Bilder für ihre Bewerbung schießen lassen.



Weitere Informationen und Anmeldung auf der Homepage des Career Day 2016

Begleitprogramm zum Download



Text und Medienkontakt: Marieke Behnel



Terminübersicht

Career Day

Donnerstag, den 17. November

11:00 - 16:00 Uhr

(Begleitprogramm ab 09:30 Uhr)

Universität Ost

Forum N25 / O25 (direkt beim Eingang Uni Süd)

89081 Ulm