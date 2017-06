In der Herstellung eines Fahrzeugs können heute nur komplexe Fahrzeugarchitekturen für wesentliche Verbesserungen in der Produktentwicklung und Kosteneinsparung. Es gilt diese Fahrzeugarchitekturen zu verwalten, sodass Fehlverhalten früh analysiert und behoben werden können. Dazu befasst sich das Projekt PAACS (Parameterdatenbank zur Dokumentation von Fahrzeugarchitekturen und ihrer geometrischen und funktionalen Abhängigkeiten in CAD und Smaragd) mit der Dokumentation und Modellierung eines neuen Ansatzes von Engineering Parametern, um die Kommunikation in der Entwicklung von Fahrzeugarchitekturen zu fördern. Um dies zu bewerkstelligen, ist ein umfassendes Wissen über den Entwicklungsprozess von Nöten und führt zu der komplexen Vernetzung von Daten. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung von bestehenden visuellen Konzepten und deren Richtlinien, die Funktionalität der Parameter in PAACS und umfasst die Entwicklung und Implementierung einer visuellen Komponente, die dem Benutzer einen Überblick über die Komplexität der Datenmengen schafft.