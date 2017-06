Die Durchführung von Studien und Umfragen ist in vielen Bereichen, wie der Medizin, Psychologie und den Sozialwissenschaften, eine gängige Vorgehensweise um schnell Daten in großen Mengen zu erheben. Nach wie vor stellen sogenannte Paper-Pencil-Fragebögen ein oft genutztes Werkzeug dar. Diese Methode bringt allerdings einige Nachteile mit sich: Der Papierverbrauch bei dieser Methode ist sehr hoch und beansprucht bei der Archivierung viel Stauraum. Des Weiteren müssen diese Daten zur Auswertung nachträglich in ein digitales Format übertragen werden. Dabei ist der Zeitverlust sehr hoch und es kann zu Fehlern in der Übertragung kommen. Um diese Probleme zu vermeiden, wird im Rahmen des Projektes QuestionSys ein generisches System zur digitalen Fragebogenerstellung, -verwaltung und -auswertung entwickelt. Das realisierte Fragebogensystem QuestionSys positioniert sich derzeit nur im medizinischen und psychologischen Bereich, während andere Systeme hingegen weitaus mehrere Einsatzbereiche abdecken. Ziel dieser Arbeit ist daher die Entwicklung möglicher neuer Anwendungsszenarien und deren Veranschaulichung anhand fiktiver Beispiele, um den Fokus und die Reichweite des Frameworks zu erweitern und sich von anderen Herstellern abzuheben. Des Weiteren soll durch diese Szenarien geprüft werden, wer mögliche Endbenutzer sind und welche Anforderungen existieren. Grundlage dieser Arbeit ist die Analyse bestehender Fragenbogen- und Ambulatory Assessment Systeme im Hinblick auf Einsatzgebiete, sowie Funktionen in der Fragebogenerstellung und -erfassung.