Invited Tutorial at the conhIT - Connecting Healthcare IT, Europas führende Veranstaltung für Gesundheits-IT;

Das Sammeln von Geldern für wissenschaftliche oder ambitionierte

Projekte über Crowdfunding hat sich nun schon seit einiger Zeit bewährt.

Generell ermöglicht das Internet, die ""Crowd"" besser zu mobilisieren.

Unter der "Crowd" versteht man Menschen, die an einem Thema besonders

interessiert sind und durch die modernen Kommunikationsmöglichkeiten besser

erreicht werden können, um sie für ein Thema zu mobilisieren. ""Mobile

Crowdsensing"" ist eine andere Strömung, die Crowd zu beteiligen: Eine

möglichst große Menge von Menschen soll mit dem privaten Smartphone Daten zu

einem ausgesuchten Phänomen sammeln. Vor allem im medizinischen Bereich

ermöglicht diese Art der Datensammlung neuartige Möglichkeiten, da

normalerweise die Datenerhebung nur in der Klinik (und damit in einer

eigentlich künstlichen Umgebung) erfolgt. Mit dem Projekt TrackYourTinnitus

haben wir eine erfolgreiche Plattform geschaffen, um zum Krankheitsbild des

Tinnitus mittels mobilen Crowdsensing Technologien neuartige Daten zu

sammeln. Entlang des Projekts zeigt der Vortrag, welche Fallstricke

für die mobile Anwendungsentwicklung in diesem Projekt resultierten

und wie diesen begegnet werden konnte.