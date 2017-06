Hervorgegangen aus einer Doktorarbeit hält REST (Representational State Transfer) heute in immer mehr Szenarien Einzug. Wohl definierte Verhaltensmuster, skalierbar schon vom Grundkonzept und eine einfach Einbindung in verschiedenste Programmiersprachen sprechen für sich. Alle großen Internetplattformen und auch viele Business 2 Business Anwendungen bieten mittlerweile eine REST API an. Doch für den erfolgreichen Einsatz von REST gibt es ein paar Dinge zu beachten. Wir werden uns in diesem Vortrag unter anderem mit der API Versionierung und Dokumentation, der richtigen Verwendung von HTTP Statuscodes, JSON als XML Alternative und dem Sinn von selbstnavigierbaren Ressourcen beschäftigen. All diese Konzepte werden wir mit dem entsprechenden Tooling auch an Beispielen aus der Praxis betrachten.