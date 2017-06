Zusammen mit Prof. Heiko Neumann (Institut für Neuroinformatik) und Prof. Hans Kestler (Institut für Medizinische Systembiologie) hat Prof. Manfred Reichert ein gemeinsames Symposium der Carl Zeiss AG und Universität Ulm in Ulm am 18. November 2016 organisiert. Ziel war es, Themen von gemeinsamem Interesse herauszuarbeiten und den Grad der Zusammenarbeit zwischen der Carl Zeiss AG und der Universität Ulm zu intensivieren. An der Veranstaltung nahmen mehr als 30 Forscher beider Organisationen teil, die sich in insgesamt vier Workshops zu folgenden Themen ausgetauscht haben: (1) Sensorische Informationsverarbeitung und Mustererkennung, (2) Visualisierung und Interaktion, (3) Sensorik: Messen, Mikroskopie und multimodale Daten sowie (4) Wissensrepräsentation, Ontologien, Maschinelles Lernen und Medizininformatik.

Hintergrund:

Die Carl Zeiss AG ist ein international führendes Unternehmen in Optik und Optoelektronik, das seit 170 Jahren technologische Maßstäbe setzt – mit Lösungen für die Halbleiter-, Automobil- und Maschinenbauindustrie, die biomedizinische Forschung, die Medizintechnik sowie mit Brillengläsern, Objektiven, Ferngläsern und Planetarien. Das Forschungsprofil der Universität Ulm wiederum ist geprägt durch die zukunftsträchtigen Bereiche Lebenswissenschaften und Medizin, Automobil, Informations- und Kommunikationstechnologie (u.a. Cognitive Computing), Business Analytics und ihre mathematische Methodik, Nano- und Biomaterialien sowie Quantentechnologie.

In den eingangs genannten Anwendungsfeldern verfolgt Zeiss eine konsequente Digitalisierungsstrategie. Optische Funktionen werden vermehrt durch Software ersetzt bzw. ergänzt, und optische Instrumente werden zunehmend mit Sensoren ausgestattet. Letztere wiederum produzieren große Datenströme, die in Echtzeit erfasst, ausgewertet und in angemessene Aktionen (z. B. autonomes Fahren) transformiert werden müssen. Des Weiteren wird es zunehmend wichtiger, digitale und reale Inhalte intelligent zu verknüpfen sowie geeignete Visualisierungs- und Interaktionskonzepte hierfür anzubieten. In all diesen Bereichen arbeiten Wissenschaftler beider Organisationen an grundlegenden Forschungsfragestellungen und innovativen Anwendungslösungen.