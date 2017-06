Der Einsatz von mobilen Endgeräten in Prozessmanagementsystemen stellt Unternehmen und Organisationen nicht nur vor neuen Herausforderungen, auch trägt dieser Schritt zur Optimierung von individuellen Geschäftsprozessen bei. Denn anhand der Kontextinformationen aus mobilen Endgeräten können kontextabhängige Tätigkeiten ermittelt und am Geschäftsablauf angepasst werden. Ein Einsatzgebiet der genannten Idee sind beispielsweise mobile Arbeitslisten. Dabei unterscheiden sich die Inhalte der mobilen Arbeitslisten jeweils von den bereitgestellten, kontextsensitiven Informationen der mobilen Endanwender. Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit liegt der Schwerpunkt auf die Konzeption und Entwicklung eines Moduls für mobile Arbeitslisten. Aufbauend auf weiteren Anforderungen werden die Schritte vom Entwurf bis hin zur Entwicklung und Spezifikation des Projekts anschaulich dargestellt und erläutert. Dabei deckt die Arbeit die zwei wesentlichen Bereiche des Projekts ab: die serverseitige Implementierung der mobilen Arbeitsliste und die clientseitige Realisierung des Moduls als Android-Applikation. Während die Server- und Schnittstellenimplementierung die mobile Arbeitsliste eines Prozessmanagementsystems darstellen, wird im prototypischen Modul ein Teilbereich der Kontextabhängigkeit, die Ortsabhängigkeit, implementiert. Zusätzlich zur Dokumentation, befasst sich die Arbeit mit weitere Herausforderungen und Konzepten, die bei für die Weiterentwicklung des Moduls und der Arbeitsliste zu berücksichtigen sind. Bezüglich der fehlenden Komponenten im Prototyp, der robusten und sicheren Ausführung des Moduls und weiteren Anwendungsbereichen von mobilen Endgeräten in Geschäftsprozessen, werden diese Themenbereiche in den verwandten Arbeiten referenziert.