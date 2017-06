Die digitale Transformation stellt Unternehmen vor die Herausforderung, ihre Produktlebenszyklen stetig zu beschleunigen und zu optimieren. Dies betrifft auch IT Prozesse, welche neben der schon bekannten Eigenschaft Stabilität nun auch zunehmende Flexibilität an den Tag legen müssen, umso schneller auf die Veränderungen reagieren zu können.

Die klassische IT und ihre Prozesse, Vorgehensmodelle und Rahmenwerke stoßen dabei in der Praxis an Ihre Grenzen. Agile Ansätze wie Scrum, DevOps und Continous Delivery bieten vielversprechende und ausgereifte Lösungskonzepte an. Jedoch bestehen für Implementierung Agiler Ansätze in großen Unternehmen mit ihren komplexen Organisationsstrukturen, welche den Vorgaben der klassischen IT folgen, zahlreiche Hürden. Um eine erfolgreiche Umstellung einer klassischen IT auf eine agile IT gewährleisten zu können, ist es wichtig, diese Hürden zu kennen und einschätzen zu können.

In Ihrer Masterarbeit vergleicht Frau Olar systematisch die klassische IT mit Agilen Ansätzen. Dabei identifiziert und klassifiziert sie Unterschiede der Ansätze und leitet daraus die Hürden und Probleme ab, die sich auf dem Weg von der klassischen IT zu einer agilen IT befinden können. Um Manager bei der Umstellung auf eine agile IT unterstützen zu können, wurden diese Punkte zudem in einem Fragebogen überführt. Die Antworten des Fragebogens werden in Scores und eine Visualisierung überführt, welche Aufschluss darüber geben, ob und wie sehr eine Arbeitsgruppe oder ein Team bereits für den Einsatz agiler Ansätze qualifiziert ist. Der Fragebogen wurde zudem im Rahmen von Experteninterviews validiert.