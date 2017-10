Stress ist ein Begriff, den man oft im Alltag hört und viele Menschen, vor allem Arbeitnehmer begleitet. Es ist zwischen dem positivem und negativem Stress zu unterscheiden. Der negative Stress ist die im Sprachgebrauch verbreitete Variante. Mehrere Faktoren können den negativen Stress auslösen und zu schwerwiegenden Krankheiten führen. Der Organismus erlebt laut dem Stressforscher Hans Selye verschiedene Stressphasen, welche den Körper in unterschiedliche Lagen versetzt. Die Symptome können physisch und psychisch auftreten. Die Folgen können in unterschiedlichen Schweregraden schleichend oder plötzlich auftreten. Der Mensch sollte der Situation vorbeugen und die

Ursachen bekämpfen oder unterstützt werden den Stress besser bekämpfen zu lernen. Es werden verschiedene Methoden zur Stressmessung vorgelegt, beispielsweise das Messen anhand von Fragebögen. In dieser Arbeit wird eine Designstudie für eine mobile Anwendung zur Erfassung des Stresslevels erstellt. Diese Studie soll primär Arbeitnehmer Hilfe leisten. Dabei soll der Stresslevel mithilfe von Fragebögen gemessen werden, welcher mittels Therapievorschlägen und Informationsaustausch im Forum gesenkt werden soll. Die App wurde nach der Pflanze Baldrian benannt, welche bekannt für die beruhigende Wirkung ist. Die Baldrian-App wurde für die Betriebssysteme Android und iOS, den Richtlinien entsprechend, konzeptioniert.