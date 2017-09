Manfred Reichert war eingeladener Sprecher der attempto Innovations-Manufaktur in München am 20. Juli 2017. In seinem 90-minütigen Vortrag befasste er sich mit der aufkommenden Ära des Cognitive Computing sowie deren möglichen Auswirkungen auf zukünftige Business Software.





Manfred Reichert:

Cognitive Computing - Intelligenter Mensch und smarte Maschine, ein perfektes Team?

attempto Innovations-Manufaktur, München, 20. Juli 2017