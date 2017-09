Bei der Absolventenfeier der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie am 11. November 2016 wurde dem DBIS-Absolventen B.Sc. Simon Löw der innoWake Award für den besten Bachelorabschluss seines Jahrgangs sowie für seine ausgezeichnete Bachelorarbeit mit dem Titel Konzeption und Realisierung eines mobilen Assistenten für intelligentes Zeitmanagement verliehen.

Herr Löw hat seine Bachelorarbeit am Institut für Datenbanken und Informationssysteme angefertigt und wurde dabei von Dipl.-Inf. Marc Schickler und Prof. Dr. Manfred Reichert betreut. Er studiert heute im Master-Studiengang „Machine Learning“ an der Kungliga Tekniska Högskolan in Stockholm, von wo aus er anlässlich der Absolventenfeier an seine Alma Mater nach Ulm für einen Tag zurückgekehrt ist. Das DBIS-Team gratuliert Herrn Löw herzlich zu seiner Auszeichnung und wünscht ihm für seinen weiteren beruflichen Werdegang alles Gute!

Laudatio von Prof. Reichert:

Durch ein immer flexibler werdendes Arbeitsumfeld mit variablen Arbeitszeiten, Homeoffice und Eigenverantwortung wird für Wissensarbeiter ein effektives Zeitmanagement zunehmend wichtiger. Während fixe Termine in Kalender-Anwendungen abbildbar sind, werden flexible Aufgaben meist ohne feste Uhrzeit in gesonderten ToDo-Listen verwaltet. Durch die strikte Trennung dieser beiden Lösungen sowie deren unzureichenden „Intelligenz“ sind Anwender meist gezwungen, ihre Aufgaben manuell zu planen, was zu Stress, Versäumnissen oder gar Fehlern führen kann.

Im Rahmen seiner Bachelorarbeit hat Herr Löw einen mobilen Assistenten für ein intelligentes Zeitmanagement entwickelt. Dieser vereint Kalenderfunktionen und ToDo-Listen und schlägt dem Anwender, unter Nutzung seines aktuellen Kontexts (z. B. Lokation und Zeit), jeweils passende Aufgaben vor. Für die Realisierung des selbstlernenden Assistenten hat Herr Löw originelle Algorithmen sowie ein leistungsfähiges Kontextmodell entwickelt. Zu klären war u.a., welche Kontextinformationen relevant sind, wie diese automatisch erfasst werden können und wie sie sich für ein effektives Zeitmanagement nutzen lassen. Herr Löw legte zudem großen Wert auf ein intuitives Bedienkonzept für den mobilen Assistenten.

Herr Löw zeigte sich während seines gesamten Projekts äußerst engagiert, fachlich kompetent und außerordentlich kreativ. Er verfolgte alle Aufgaben mit großem Enthusiasmus und hat nicht nur tragfähige Konzepte und Algorithmen entwickelt, sondern diese auch in einer modularen und erweiterbaren Softwarearchitektur integriert umgesetzt.

Herr Löw studiert heute im Master-Studiengang „Machine Learning“ an der Kungliga Tekniska Högskolan in Stockholm, von wo aus er anlässlich der heutigen Absolventenfeier an seine Alma Mater nach Ulm für einen Tag zurückkehrt. Er erhält den innoWake Award sowohl für seine herausragenden Studienleistungen als auch seine exzellente Bachelorarbeit.