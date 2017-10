Tinnitus ist als das Wahrnehmen von Ohrgeräuschen in Abwesenheit einer akustischen Stimulation von außen, definiert. Dabei ist das Symptom Tinnitus komplex und noch nicht vollständig erforscht. Auf Grund der vom Betroffenen subjektiv, das heißt alleinig vom Betroffenen, wahrgenommenen Ohrgeräusche, beruht die Erfassung des empfundenen Tinnitus auf der Selbstbeurteilung. Hierfür wurden Fragebögen konzipiert, durch welche die Einstufung des Tinnitus erfolgen kann. Tinnitus jedoch, kann in der Stärke des Auftretens variieren. Deshalb muss der Schweregrad der vorliegenden Tinnitus-Symptomatik mehrfach über die Zeit getestet werden. Zu diesem Zwecke wurde die Track Your Tinnitus-Smartphone-App für die Betriebssysteme iOS und Android entwickelt. Die Intention und Motivation der App-Enwicklung ist, die durch Tinnitus geschädigte Patienten dabei zu unterstützen deren Tinnitus zu erfassen und zu ermitteln, unter welchen Bedingungen die Ohrgeräusche in der Stärke variieren. Zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit und -akzeptanz ist ein intuitives, einheitliches und ansprechendes Design-Konzept der Track

Your Tinnitus-App notwendig. In der hier vorliegenden Arbeit wurde ein solches entwickelt. Essentiell ist dabei die adäquate Wahl und Anordnung der App-Elemente, sodass eine vertrauenswürdige und beruhigend wirkende Oberfläche dargeboten werden kann.