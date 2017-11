Mit der weiten Verbreitung von Smartphones und Tablets und deren Fülle an Anwendungsmöglichkeiten eröffnen sich im Gesundheitssektor bis dato ungeahnte Möglichkeiten. Gerade Anwendungen die Therapien unterstützen, bieten ein großes Potential. In dieser Arbeit soll ein Prototyp einer Therapieplanungsanwendung erstellt werden, der es Therapeuten ermöglicht Hausaufgaben und Übungen zu definieren, die in einem Prozessmodell resultieren. Der webbasierte Planer ermöglicht das Erstellen und Verwalten eigener Therapien, die Terminierung von Präsenzveranstaltungen, sowie die Konfiguration von Hausaufgaben und der dazugehörigen Übungen. Das Herzstück des Prototypen bildet das eigens entwickelte und umgesetzte Konzept für die Übungserstellung und -konfiguration. Im Nachgang zur Entwicklung und Realisieren soll eine Studie darlegen, in wie weit dieser Ansatz zur Therapieplanung und Übungskonfiguration umsetzbar ist.