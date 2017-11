Die hier vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einer mobilen Anwendung, die mittels Self-Assessment unter Crowdsensing das Stresslevel einer Person aufzeichnet und analysiert. Self-Assessment (dt. Selbsteinschätzung) bezeichnet in der Psychologie ein Prinzip, bei dem Patienten sich, im medizinischen Sinne, selbst einschätzen. Dieses Prinzip findet in der Psychologie eine Vielzahl an Anwendungen. Besonders im Smartphonebereich gibt es durch die Einfachheit der Mensch-Maschine Schnittstelle, sowie der flächendeckenden Verbreitung von Smartphones, ausgezeichnete Möglichkeiten, aussagekräftige Daten mittels Self-Assessment zu generieren. Crowdsensing (dt. ansprechen von Sensoren einer größeren Personengruppe) ist eine Technik, bei der Sensoren von beispielsweise Smartphones verwendet werden, um Daten zu analysieren, Verhalten von Nutzern zu erlernen oder gemeinsame Interessen herauszufinden. Beide Techniken (Self-Assessment und Crowdsensing) werden in einer App zur Ermittlung des Stresslevels verwendet, um Daten für die Forschung zu generieren. Dabei wurden besonders bei der Konzeption psychologische Aspekte berücksichtigt, damit die erhobenen Daten aussagekräftig sind.Konzeption und Realisierung einer mobilen Anwendung zur Erfassung des Stresslevels am Beispiel von iOS