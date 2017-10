Smartphones und Apps haben sich als ständiger Begleiter im Alltag etabliert und eröffnen aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften Chancen im Bereich von Gesundheit und Medizin. Angesichts des Potentials in der Entwicklung und Anwendung sogenannter Gesundheits-Apps kann die Lebensqualität chronisch kranker Menschen verbessert werden. Gerade Krankheiten, deren Auftreten durch Änderung der Lebensweise und Analyse relevanter Daten reduziert werden kann, bieten Möglichkeiten zur Entwicklung unterstützender Applikationen.

Migräne zählt zu einer der häufigsten Kopfschmerzerkrankungen in Deutschland und schränkt das Leben vieler Betroffener erheblich ein. Sie ist charakterisiert durch wiederkehrende, meist halbseitig auftretende, intensive Kopfschmerzattacken, die von Symptomen wie Übelkeit oder Licht- und Lärmempfindlichkeit begleitet werden. Durch Identifikation und Vermeidung von individuellen Auslösern der Migräne, wie beispielsweise psychischem Stress oder bestimmten Lebensmitteln, kann die Anzahl der Attacken dezimiert werden.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Konzeption und Realisierung des Designkonzepts von Track Your Migraine, einer mobilen Anwendung zur Unterstützung von Migränepatienten, die den Betroffenen helfen soll, zu einer besseren Wahrnehmung ihrer Krankheit zu gelangen und Linderung zu schaffen. Durch die Bereitstellung zielgruppenbezogener Funktionen, wie die Dokumentation von Attacken und der Lebensweise, soll eine wirksame Therapie der Kopfschmerzen sichergestellt werden. Zusätzlich soll der Austausch

mit anderen Betroffenen möglich sein, um zusätzliche Hilfestellung zu bieten. Die Applikation wird für die marktbeherrschenden Betriebssysteme Android und iOS entworfen. Die Benutzerfreundlichkeit und vertraute Optik wird durch Einhalten der jeweiligen Designvorgaben gewährleistet und soll damit für eine einfache, intuitive Bedienbarkeit sorgen.