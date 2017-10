Die Entwicklung und Verwendung mobiler Geräte wie Smartwatches, Smartphones oder Tablets schreitet immer weiter voran. In den einzelnen App-Stores stehen dem Benutzer eine Vielzahl an verschiedenen Apps zur Verfügung und mit jedem Tag werden es mehr. Gerade im Bereich der medizinischen oder psychologischen Apps ist dies Segen und Fluch zugleich, da dem Benutzer

immer aktuellere Apps mit noch mehr Features zur Verfügung stehen, parallel dazu aber die Anzahl an Apps nicht weniger wird. Zudem stammen die Bewertungen der einzelnen Apps von vielen verschiedenen Benutzern. Der Benutzer kann durch eine geringe Anzahl an Suchkriterien die Auswahl der Apps auf einen Teilbereich einschränken, aber die Anzahl der Apps innerhalb

dieses Bereiches ist trotzdem sehr groß. Um diese Suche zu vereinfachen wurde dieses Projekt ins Leben gerufen. Das Programm soll dem Benutzer durch Angaben spezifischer Auswahlkriterien ermöglichen, eine passende App für ihr/sein medizinisches oder psychologisches Leiden zu finden. Um die Vielzahl an Apps noch besser einzuschränken, sollen die Apps zuvor von

Experten getestet und bewertet werden. Um diese Bewertungen bestmöglich durchzuführen, werden jedem Experten nur Apps aus ihrem/seinem zuständigen Bereich zugeteilt. Dadurch ist es dem Benutzer anschlieÿend möglich, ohne Registrierung und ohne Angaben von persönlichen Informationen (diese haben keinen Einfluss auf die Suche), schnell und vor allem auch einfach

eine passende App für ihr/sein Leiden zu finden.