Tinnitus ist eine regelrechte Volkskrankheit. 1999 waren bereits zehn Millionen Bundesbürger jährlich von Ohrgeräuschen betroffen, wovon ca. 1,5 Million mittelgradig bis unerträglich unter anhaltendem Tinnitus litten. Betroffene fühlen sich durch ihren anhaltenden Tinnitus erheblich in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt und leiden nicht selten unter psychischen Störungen, wie Depressionen oder Angststörungen. Die individuelle Wahrnehmung des Tinnitus unterliegt im Laufe des Tages Schwankungen, die durch veränderte Umstände, wie zum Beispiel Umgebungsgeräusche oder Stress beeinflusst werden. Es liegen bislang wenig Informationen über die Zusammenhänge dieser Umstände mit den Symptomen vor. Die Messung von Tinnitusschwankungen kann durch mobile Applikationen vereinfacht werden, indem Benutzer im Kontext Klinischer Studien zum Ausfüllen von Fragebögen aufgefordert werden. Eine in 2011 während einer Diplomarbeit realisierte Android Applikation (App) ermöglicht die Erfassung der Tinnitus Schwankungen. Diese App wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit überarbeitet und erweitert. Dazu werden zunächst die geänderten Anforderungen identifiziert. Daraufhin wird eine geeignete

Architektur ausgewählt und beschrieben. Einzelne Implementierungsschritte

werden detailliert erläutert. Ein Kapitel widmet sich der ausführlichen Vorstellung und Beschreibung der Applikation aus Nutzersicht. Abschließend wird die prototypische Realisierung anhand der Anforderungen bewertet und ein Ausblick auf zukünftige Erweiterungen gegeben. Der mit dieser Arbeit realisierte Android Prototyp soll die neuen Erkenntnisse im Bereich der Tinnitusmessung und technische Neuerungen berücksichtigen und die Basis für eine aktuelle, einfach bedienbare App darstellen, die Patienten eine zuverlässige Unterstützung in ihrem täglichen Umgang mit dem Tinnitus bietet.