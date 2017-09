Zusammen mit seinen Kollegen David Riaño (Universitat Rovira i Virgili, Spanien) und Richard Lenz (Universität Nürnberg-Erlangen) ist Manfred Reichert erneut Mitherausgeber eines Tagungsbandes zu Wissensmanagement und Wissensintensiven Prozessen im Gesundheitswesen.

Der in der Springer-Reihe Lecture Notes on Artificial Intelligence (LNAI) erschienene Band fasst referierte Beiträge der von David, Richard und Manfred gemeinsam organisierten internationalen Workshops, dem 8th International Workshop on Knowledge Representation for Health Care (KR4HC) und dem 9th International Workshop on Process-oriented Information Systems in Healthcare (ProHealth), zusammen. Die KR4HC’16 / ProHealth‘16 Workshops fanden im Rahmen der GMDS/MIE 2016 Tagung an der LMU in München am 2. September 2016 zum wiederholten Male veranstaltet.

David Riaño, Richard Lenz, Manfred Reichert:

Knowledge Representation for Health Care - HEC 2016 International Joint Workshop, KR4HC/ProHealth 2016, Munich, Germany, September 2, 2016, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science 10096, Springer 2017, ISBN 978-3-319-55013-8

Link zum Buch: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-55014-5