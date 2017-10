Ein immer wichtiger werdendes Thema in unserer heutigen Gesellschaft ist Stress. Von vielen Personen unbewusst oder bewusst unterschätzt, schleichen sich stetig verschiedene Stressfaktoren und Stressauslöser in unser Leben. Sei dies im alltäglichen Leben, Zuhause, bei der Arbeit, beim Sport oder sogar im Familienurlaub. Die meisten Menschen kommen nicht darum herum, hin und wieder gestresst zu sein und stressbedingte Krankheiten werden in unserer Gesellschaft leider immer häufiger. Wie negativ sich andauernder Stress oder zu viel Stress auf die Gesundheit eines jeden Menschen auswirken kann, wird immer öfter studiert und ist auch teilweise schon erwiesen worden. Langfristig sollte es das Ziel sein, möglichst alle Stressursachen zu verringern oder gar zu eliminieren, um der Gesellschaft ein stressfreies und somit auch gesünderes Leben zu ermöglichen, denn schon in der Antike gab es die Weisheit „Mens sana in corpore sano“, was grob übersetzt „ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ bedeutet1. In Zukunft sollen daher auch Unternehmen und Arbeitgeber dazu verpflichtet sein, den Stresslevel eines Arbeitnehmers zu erfassen und auf Grundlage dieser Erhebungen den Stresslevel einer jeden Person möglichst gering zu halten. Das Projekt Track Your Stress soll ein Anfang sein, um das Stresslevel einer jeden Person messen und bestimmen zu können, sowie die teilnehmenden Personen sensibler auf dieses oftmals unterschätzte Thema reagieren zu lassen. Hierfür zeigt die Arbeit, wie auf mobilen (Android) Geräten das jeweils eigene Stresslevel, unter unterschiedlichen Bedingungen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten, wahrgenommen wird und wie dies visualisiert werden kann. Dies wird im Detail vorgestellt, sowie aus technischer Sicht betrachtet. Weiter wird aufgezeigt, wie ein solches Projekt architektonisch zu realisieren ist. Zusätzlich wird in dieser Arbeit auf spezielle Implementierungsthemen eingegangen. Am Ende entstand eine voll funktionsfähige mobile Anwendung zur Unterstützung der Messung des Stresslevels einer jeden Person bzw. eines jeden Nutzers der mobilen Anwendung. Des Weiteren kann das Projekt in dieser Form auch auf andere Zwecke übertragen und genutzt werden, wie z.B. zur Ermessung und Unterstützung bei chronischen Erkrankungen, bezüglich deren Symptome und daraus entstehenden Einschränkungen etc..