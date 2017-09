Prof. Dr. Manfred Reichert wird zum 30. September 2017 planmäßig aus dem Amt des Studiendekans für Informatik an der Universität Ulm ausscheiden. Damit endet auch seine Prodekanstätigkeit in der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie der Universität Ulm.

Prof. Reichert hat das Studiendekansamt in den letzten drei Jahren ausgefüllt und sich während seiner Amtszeit um die Weiterentwicklung der Bachelor- und Masterstudiengänge in Informatik, Medieninformatik und Software Engineering sowie die Etablierung des internationalen Masterstudiengangs Cognitive Systems gekümmert. Ferner hat er Strukturen und Prozesse innerhalb der Informatik modernisiert sowie die Kooperation mit den anderen Fakultäten der Universität Ulm ausgedehnt. Ihm folgt ins Amt des Studiendekans zum 1. Oktober 2017 sein Kollege Prof. Dr. Enrico Rukzio. Prof. Reichert bleibt weiterhin Mitglied im Rat der Fakultät für Ingenieuerwissenschaften, Informatik und Psychologie sowie in der Studienkommission Informatik.