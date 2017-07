Frau Dr. Jana Kühnel aus der Abteilung für Arbeits- und Organisationspsychologie hat für ihre Publikation:

Kühnel, J., Bledow, R., & Feuerhahn, N. (2016). When do you procrastinate? Sleep quality and social sleep lag jointly predict self-regulatory failure at work. Journal of Organizational Behavior, 37, 983-1002. doi:10.1002/job.2084



den 2016 Best Paper Award des Journals of Organizational Behavior erhalten. Das Journal of Organizational Behavior gehört zu den international führenden Zeitschriften in den Bereichen Applied Psychology, Business und Management.



Die Publikation steht für einige Monate zum kostenlosen Download zur

Verfügung: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.2084/full