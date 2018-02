News Detailansicht

Für seine Leistungen in der Lehre erhält Prof. Franz J. Hauck den Lehrbonus der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie für das Jahr 2017. Bei der Preisverleihung am 16. Januar 2018 in der Villa Eberhardt würdigte Studiendekan Prof. Enrico Rukzio das langjährige besondere Engagement von Prof. Hauck. Der Preis ist mit 2000€ dotiert und wurde von Vizepräsidentin Lehre Prof. Irene Bouw überreicht.

Der Lehrbonus wird jährlich auf Vorschlag der Studierendenschaft an einen oder mehrere Preisträger in jeder Fakultät vergeben.