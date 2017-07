Studium für geflüchtete Menschen

Für eine Beratung zum Studium für Geflüchtete an der Universität Ulm können Sie sich gerne an den Ansprechpartner für Geflüchtete richten (siehe rechte Seite). Fragen an diese Stelle können Sie z.B. im Bereich

Zuzug zum Studium,

Finanzierungsmöglichkeiten (und Grenzen),

Spracherwerb und Bewerbung (und benötigte Dokumente, was tun bei Dokumentverlust)

richten.

Anerkannte bildungsausländische Geflüchtete haben (bei vorliegenden Voraussetzungen für eine Zulassung) bevorzugten Zugang zu Studienplätzen der örtlich beschränkten Studiengänge innerhalb der (unterteilten) Quote der Drittstaatler*innen (siehe Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Ulm).

Die Universität Ulm bietet ein Propädeutikum/Vorbereitungssemester oder Jahr an, dass sowohl fachliche, soziale und organisatorische Inklusion bietet. Zugelassen werden (bildungsausländische) Geflüchtete und ausländische Studierende, die sich auf einen zulassungsfreien Studiengang an der Universität Ulm bewerben (und die formalen Voraussetzungen mitbringen, sprachliche Voraussetzungen liegen niedriger als beim Zugang zum Fachstudium und werden im Verlauf des Propädeutikums auf das Zugangsniveau angehoben).

Die Universitätsbibliothek ist für alle offen, gerne dürfen auch Geflüchtete die Bibliothek nutzen. Zur Ausleihe von Medien wird ein Bibliotheksausweis benötigt der für (nicht eingeschriebene) Geflüchtete i.d.R. fünf Euro kostet.

Die regionale Koordinationsstelle für die Beratung und Unterstützung von Flüchtlingen bezüglich des Studiums in Baden-Württemberg, finanziert vom MWK Baden-Württemberg, für den Regierungsbezirk Tübingen wurde an der Universität Ulm eingerichtet.

Weitere Initiativen für Geflüchtete an der Universität Ulm:

Medinetz Ulm e.V. ist eine von Medizinstudierenden gegründete medizinische Beratungs- und Vermittlungsstelle für Geflüchtete, Migrant*innenen, Obdachlose und Menschen ohne Krankenversicherung. Nach einem Termin werden Patient*innen an eine(n) kooperierende(n) Ärztin/Arzt der entsprechenden Fachrichtung weitervermittelt. Die Anonymität der Beratung ist in jedem Fall gewährleistet, persönliche Daten werden nicht gesammelt.



Service Learning: Studierende engagieren sich im Rahmen des Studiums oder ehrenamtlich u.a. zur Unterstützung des Lernprozesses von geflüchteten Kindern oder zur Unterstützung von Asylsuchenden in der Region (wie auch Zivilcourage).

Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Universität Ulm bietet Personen mit Krankenversicherung Therapiemöglichkeiten, z.B. zur Traumabehandlung.

Eine Deutschnachhilfe wird von ehrenamtlichen engagierten Mitgliedern der Universität Ulm jeden Montag und Donnerstag von 18-20 Uhr in Hörsaal 9 (H9) angeboten. Die Nachhilfe dient als Ergänzungsmöglichkeit für Geflüchtete, die in anderen Deutschkursen (auch außerhalb der Universität) lernen.