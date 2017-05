Selbstfahrende Autos, die mit umweltfreundlichen Energiequellen unterwegs sind - keine Science-Fiction mehr. Längst arbeiten in Produktionshallen Mensch und Roboter Hand in Hand. Die Digitalisierung ändert Arbeitsprozesse, Produkte und ganze Geschäftsmodelle. Auch und gerade in der Automobilindustrie stehen die Zeichen auf Wandel. Die Branche steht vor der größten Herausforderungen ihrer Zeit. Über neue Entwicklungen, Chancen und Probleme informiert die Fachtagung des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften (UFW) am 10. Mai um 10:00 Uhr, im Forschungsgebäude N27 der Universität Ulm.

Keynote-Speaker der diesjährigen Veranstaltung ist der Vorsitzende des Vorstands der ZF Friedrichshafen AG, Dr. Stefan Sommer. Unter dem Titel "Disruptive Veränderungen in der Automobilindustire - Fokus Digitalisierung" spricht der Maschinenbauingenieur unter anderem über die Implementierung von Schlüsseltechnologien, wie die Vernetzung von Sensor- und Computertechnik in Fahrzeugen.

Vor allem der Trend zur Elektromobilität setze die Autoindustrie und ihre, meist mittelständischen, Zulieferer unter Zugzwang, so Sommer. Für die Industrie sei dies ein schwer verträglicher Kraftakt. "Wir werden gezwungen, das Thema zu wechseln. Und zwar so schnell, dass andere Investitionen, die Milliarden gekostet haben, ins Leere laufen", sagte Sommer in einem Interview mit der Berliner Zeitung "Der Tagesspiegel". Aber auch ZF selbst fordert Flexibilität - zum Beispiel in Bezug auf das Arbeitsumfeld der eigenen Mitarbeiter. Statt personalisierter Schreibtische gibt es geteilte Arbeitsplätze, an denen jeden Tag ein anderer Mitarbeiter sitzt, oder bei der Computer Aided Assembly (CAA) hilft ein rechnergestütztes System dem Monteur, das richtige Bauteil zu finden.

Organisiert wird die UFW-Fachtagung von Professorin Brigitte Zürn. Die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin ist Honorarprofessorin an der Universität Ulm und Vorstandsvorsitzende des UFW. An der Veranstaltung beteiligt sind zudem Professor Kai-Uwe Marten, Leiter des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, sowie Professor Mischa Seiter vom Institut für Technologie- und Prozessmanagement.

