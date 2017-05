In der Ulmer Teddyklinik ist Stoffhase „Moppel“ gerade auf dem Weg in den OP, während Puppe „Luisa“ zum Röntgen muss und in der Apotheke „Gummibärin“ ausgegeben wird. Am Dienstag, den 23., sowie am Mittwoch, den 24. Mai, öffnet die Teddyklinik ihre Türen für die kleinen Patienten – wegen des großen Zuspruchs nun im Ulmer Haus der Begegnung.

Bereits zum 10. Mal widmen sich die Studierenden der Human-, Zahn- oder Molekularmedizin den Beschwerden von Stofftier und Lieblingspuppe. Die Kinder sollen so Ängste vor Krankenhäusern oder Arztbesuchen verlieren und medizinischen Behandlungen positiv gegenüber stehen.



Den Einsatz der insgesamt 175 studentischen „Teddy-Docs“ leitet das Organisationsteam rund um Alina Zerr und Marius Feilhuber. Zuvor wurden die Studierenden in einer Schulung zum „Facharzt der Teddybärologie“ pädagogisch auf die kleinen Patienten vorbereitet. Neben Operationen gibt es in der Teddyklink auch Untersuchungen in eigens dafür eingerichteten Behandlungsräumen, dem Röntgensimulator oder einer Zahnklinik. Für eine kurzweilige Wartezeit sorgen die „Clowninnen“ Eulalia Schlampig und Ella.



Dienstag- und Mittwochvormittag sind für den angemeldeten Besuch von rund 800 Kindergartenkindern reserviert. Am Dienstagnachmittag (23. Mai) zwischen 13:00 und 16:00 Uhr ist „Offene Sprechstunde“, bei der Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren mit ihren Eltern oder Großeltern ganz einfach vorbeischauen können. Kaputtes Spielzeug wird in der Teddyklinik übrigens nicht repariert!

Terminüberblick

Teddyklinik der Fachschaften Medizin, Zahnmedizin und Molekulare Medizin

Offene Sprechstunde ohne Voranmeldung

Dienstag, 23. Mai, 13:00 – 16:00 Uhr

Haus der Begegnung Ulm

Grüner Hof 7

89073 Ulm

Text und Medienkontakt: Daniela Stang