Lehrerinnen und Lehrer für Mathematik, Naturwissenschaften oder auch Wirtschaft sind gefragte Fachkräfte. Seit vielen Jahren bündeln die Universität Ulm und die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd ihre Stärken und bilden gemeinsam engagierte Pädagogen aus, die oft an den Schulen der Region unterrichten. Um diese Kooperation weiter zu stärken – und vor allem in eine digitale Zukunft zu führen – haben sich Lehrende der beiden Standorte am Freitag, 2. Juni, zum ersten „Tag des Lehramts“ an der Universität Ulm getroffen.

Anlass der Zusammenkunft von rund 30 Dozenten beider Hochschulen war die Intensivierung der Lehrkooperation – auch ausgelöst durch die Umstellung auf das Bachelor-/Mastersystem; so startet im Wintersemester 2018/19 an beiden Standorten erstmals ein Masterstudiengang in der Lehramtsausbildung. Dadurch wird auch die Fachdidaktik im gymnasialen Lehramt weiter aufgewertet – beigetragen unter anderem von der PH Schwäbisch Gmünd. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Hochschulen orientiert sich dabei an den aktuellsten Entwicklungen in Forschung und Lehre und umfasst digitale Lehrangebote wie E-Learning- und Blended-Learning-Formate, einschließlich Vorlesungsaufzeichnungen, Lehrvideos oder Videokonferenzen. Diese neuen Formate sind nicht nur eine digitale Bereicherung in der Lehre, sondern erleichtern auch den fachlichen Austausch zwischen beiden Standorten.

Beim „Tag des Lehramts“ referierte Professor Ulrich Kortenkamp von der Universität Potsdam, ehemals PH Schwäbisch Gmünd, über die Chancen der digitalen Lehre. Professor Hermann Schumacher, Wissenschaftlicher Leiter der School of Advanced Professional Studies (SAPS), stellte die bereits an der Uni Ulm erfolgreich eingesetzte Lernplattform für berufsbegleitende Studiengänge vor. „Gute Lehre vernetzt Stoffverständnis und Didaktik mit modernen, oft digitalen Ansätzen“, sagt Professorin Irene Bouw, Vizepräsidentin für Lehre und Internationales an der Uni Ulm, die ebenso wie ihre Gmünder Amtskollegin Professorin Claudia Vorst am „Tag des Lehramts“ teilnahm. Der Ulmer Universitätspräsident Professor Michael Weber befand sich auf einer Dienstreise in China, steuerte jedoch ganz im Sinne der Digitalisierung eine Videobotschaft bei. Der Medieninformatiker bezeichnete die räumliche Trennung der beiden Hochschulstandorte als Chance mit neuen Lehrformaten über die Distanz zu arbeiten und neue, digitale Lehr-Lernmethoden sinnvoll einzusetzen. Auch die Rektorin der PH Schwäbisch Gmünd, Professorin Astrid Beckmann, selbst Physikerin und Professorin für Mathematik und Mathematikdidaktik, überbrachte ihre Grüße und erinnerte dabei nochmals an die langjährige und vielfältige Zusammenarbeit zwischen der PH Schwäbisch Gmünd und der Universität Ulm.

Die beiden Hochschuleinrichtungen kooperieren aber nicht nur in der Lehre, sondern auch in gemeinsamen Forschungs-, Promotions- und Habilitationsprojekten. So bereichern bereits die Ergebnisse aus einer chemiedidaktischen Promotion an der PH Schwäbisch Gmünd die Lehramtsbildung an der Universität Ulm.

Die Lehramtsstudierenden profitieren mehrfach vom Lehrexport

Die rund 315 Lehramtsstudierenden der Universität Ulm profitieren mehrfach von der Ulm-Gmünder Lehrkooperation. Einer von Ihnen ist Bastian Knöpfle. Der 24-Jährige hört seine fachwissenschaftlichen Vorlesungen in Mathematik und Physik an der Universität Ulm. Wie er den komplexen Stoff seinen künftigen Schülerinnen und Schülern vermitteln kann, erfährt er hingegen in Fachdidaktik-Seminaren, für die unter anderem Wissenschaftler aus Schwäbisch Gmünd auf den Uni-Campus kommen. Der Mehrwert dieses Lehrexports: An der Pädagogischen Hochschule wird intensiv zur Fachdidaktik geforscht. Ihre Erkenntnisse sowie die forschungsbasierte Herangehensweise geben die Dozenten so unmittelbar an die angehenden Pädagogen weiter.

Besonders positiv in Erinnerung geblieben ist Knöpfle ein Seminar zur Smartphone-Physik, gehalten von Professor Lutz Kasper (PH Schwäbisch Gmünd): „Smartphones sind mit ihren eingebauten Sensoren perfekte Experimentierwerkzeuge, mit denen physikalische Grundgesetze untersucht werden können. Beispielsweise haben wir das Mobiltelefon eingesetzt, um Pendelbewegungen zu messen“, erklärt der angehende Pädagoge. Im Science Camp für Jugendliche und bei der Frühjahrsakademie für Menschen im dritten Lebensalter an der Uni Ulm konnte Knöpfle seine Begeisterung für die Smartphone-Physik bereits an Workshop-Teilnehmer weitergeben. Nun schreibt er sogar seine wissenschaftliche Abschlussarbeit über den Einsatz des Mobiltelefons im Physikunterricht – betreut von Professor Matthias Freyberger von der Universität Ulm und Professor Lutz Kasper von der PH Schwäbisch Gmünd. Ein weiteres Ziel des „Tags des Lehramts“ war es, solche herausragende Lehrformate wie die Smartphone-Physik auf andere Fächer zu übertragen.

In den kommenden Jahren soll die Lehrkooperation zwischen der Universität und der PH Schwäbisch Gmünd auf eine noch breitere Basis gestellt werden. „Gemeinsam möchten wir unseren Lehramtsstudierenden sowohl ein tiefes fachliches Verständnis als auch fachdidaktisches Forschungswissen vermitteln. Denn es braucht Beides als Basis für eine wissenschaftlich fundierte unterrichtliche Entscheidungs- und Handlungskompetenz. Letztendlich geht es darum, Schülerinnen und Schülern schwierige Sachverhalte beizubringen und sie für den Lernstoff zu begeistern“, sind sich Professorin Claudia Vorst, Prorektorin für Studium und Lehre an der PH, und ihre Ulmer Amtskollegin Professorin Irene Bouw einig.

Der „Tag des Lehramts“ ist ein Baustein in der Kooperation zwischen der PH Schwäbisch Gmünd und der Universität Ulm. Er wurde von der neu gegründeten Stabsstelle „Zentrum für Lehrentwicklung“ der Universität Ulm organisiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Standorte nutzten den Tag, um Vorträge zu hören, Fachworkshops zu besuchen und sich über die weitere Zusammenarbeit auszutauschen. Diese Zukunft ist ganz sicher – auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten – auch digital!