Sie ist ein Weltstar der Wissenschaft und wird immer wieder als Anwärterin auf den Nobelpreis gehandelt: Im Zuge der Jubiläumsreihe ULM LECTURES kommt Professorin Emmanuelle Charpentier am Donnerstag, den 30. März (16:00 Uhr), ins Ulmer Stadthaus.

Die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin hat die „Genschere“ CRISPR-Cas9 maßgeblich mitentwickelt: Mit diesem Wunderwerkzeug der Molekularbiologie lassen sich krankmachende Abschnitte aus dem Erbgut schneiden oder erwünschte einfügen, Gene an- und ausschalten. Das so genannte Genome editing kann relativ einfach und zielgenau angewendet werden – in pflanzlichen, tierischen und menschlichen Zellen. CRISPR-Cas9 könnte sogar dabei helfen, bisher unheilbare Erbkrankheiten zu besiegen.

Der Ursprung der Genschere liegt im Immunsystem („CRISPR-Cas“) von Einzellern: Nach einer Virenattacke bauen die Bakterien und Archaeen Teile der Erreger-DNA in ihr eigenes Erbgut ein und erkennen den „Angreifer“ so immer wieder. Im Fall einer erneuten Attacke zerschneiden dann so genannte Cas-Proteine das bekannte Virus. Und genau auf diesem Mechanismus basiert die Genschere. Allerdings müssen die Wissenschaftler noch daran arbeiten, ungewollte „off-target-Mutationen“ durch den Einsatz des Schneidewerkzeugs zu vermeiden.

In ihrem englischsprachigen Vortrag wird Charpentier über die Entwicklung von CRISPR-Cas9 – vom Bakterien-Abwehrsystem zur Genschere – sprechen. Zudem will die Biochemikerin Anwendungsmöglichkeiten der Technologie diskutieren. Der Eintritt zum Vortrag „CRISPR-Cas9: a game changer in gene editing and genome engineering“ ist frei.

An der Universität Ulm wird das CRISPR-Cas System am Institut für Molekulare Botanik von Wissenschaftlern um Professorin Anita Marchfelder erforscht. Marchfelder koordiniert die DFG-Forschergruppe FOR 1680, zu der auch Professorin Charpentier gehört.



Terminübersicht:

2. ULM LECTURE

Prof. Emmanuelle Charpentier, PhD

„CRISPR-Cas9: a game changer in gene editing and genome engineering“

Donnerstag, 30. März

16:00 Uhr

Stadthaus Ulm

Münsterplatz 50

89073 Ulm

