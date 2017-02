Meistens, wenn von Zukunftstechnologien wie Quantencomputern oder Hochleistungssensoren die Rede ist, kommt die Quantenwissenschaft ins Spiel. An der Universität Ulm ist sie einer der Forschungsschwerpunkte, und ihr widmet sich der nächste Vortrag der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG). Am Samstag, den 18. Februar (11:00 Uhr, Neue Kundenhalle der Sparkasse), gewährt der Leiter des Instituts für Quantenoptik, Professor Fedor Jelezko, Einblicke in seine vielfach ausgezeichnete Forschung zur Manipulation von kleinsten Teilchen in künstlichen Diamanten. Der Eintritt ist wie gewohnt frei.



Ob hochauflösende bildgebende Verfahren in der Medizin oder abhörsichere verschlüsselte Kommunikation – für diese Technologien ist unter anderem die zielgenaue Kontrolle einzelner Fremdatome in so genannten Farbzentren von künstlichen Nanodiamanten eine wesentliche Voraussetzung. „Mithilfe solcher gezielt gesteuerten Atome können auch bildgebende Verfahren in der Medizin wie die Magnetresonanztomographie so weit verbessert werden, dass sogar Strukturen von einzelnen biologischen Molekülen sichtbar werden“, erklärt Jelezko, der in seinem Forschungsgebiet zu den meistzitierten Wissenschaftlern der Welt zählt. Beim UUG-Vortrag wird der Physiker veranschaulichen, wie die Steuerung einzelner Fremdatome mithilfe von Licht möglich ist, wie sie gespeichert werden können und wo weitere „Einsatzbereiche“ dieses Verfahrens liegen.



Die Veranstaltung ist Teil der UUG-Vortragsreihe „Wissen erleben“, bei der Ulmer Professoren allgemeinverständlich über ihre Forschung sprechen und deren Relevanz für die Gesellschaft aufzeigen. Der nächste Vortrag im Mai rückt die Leukämieforschung in den Mittelpunkt, der Vortrag im Juni thematisiert das viel diskutierte automatisierte Fahren. Die Veranstaltungsreihe (jeweils samstags, 11:00 Uhr) wird von der Sparkasse Ulm unterstützt, der Eintritt ist frei.





Weitere Informationen zur UUG-Vortragsreihe gibt es im Internet



UUG-Vorträge – Weitere Termine (1. Halbjahr 2017):

Ort: Neue Kundenhalle der Sparkasse Ulm, Neue Straße 66, 89073 Ulm



- Samstag, 20. Mai, 11:00 Uhr, Eintritt frei

Diagnostik und Behandlung von Leukämien im Zeitalter der modernen Genomforschung

Prof. Dr. Hartmut Döhner

Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin III, Universitätsklinikum Ulm



- Samstag, 24. Juni, 11:00 Uhr, Eintritt frei

Autonomes Fahren: Hype oder schon bald Realität?

Prof. Dr.-Ing. Klaus Dietmayer

Leiter des Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik, Universität Ulm

Text: UUG/Marieke Behnel

Medienkontakt: Marieke Behnel