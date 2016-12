Die Hans Kupczyk-Gastprofessur der Universität Ulm erhält in diesem Jahr der renommierte Quantenwissenschaftler, Professor Nadav Katz von der Hebrew University in Jerusalem (Israel). Die Gastprofessur wird am Donnerstag, den 15. Dezember (17:00 Uhr, Forschungsgebäude N27), von Universitätspräsident Professor Michael Weber feierlich verliehen. Das Forschungsinteresse des Quantenphysikers gilt der makroskopischen Quantenkohärenz und -dekohärenz. Versteht man diese Phänomene der Quantenmechanik und ist in der Lage, sie anzuwenden, könnte dies den Weg zu Zukunftstechnologien wie Quantencomputern ebnen.



Ein vielversprechender Schritt in diese Richtung sind supraleitende Josephson-Schaltungen. Im Festvortrag wird der Wissenschaftler Einblicke in seine Forschung zu diesen elektronischen Bauelementen geben, bei denen sich makroskopisch physikalische Größen wie der magnetische Fluss quantenmechanisch verhalten. Sie eröffnen die Möglichkeit, Überlagerungen quantenmechanischer Zustände – eine Voraussetzung für hochleistungsfähige Quantencomputer und andere Kommunikationssysteme – dauerhaft aufrechtzuerhalten. In kleinem Maßstab gelingt dies bereits. „In Anlehnung an Erwin Schrödingers Gedankenexperiment mit der gleichzeitig toten und lebendigen Katze erzeugen Josephson-Schaltungen also quasi ‚Schrödingers Kätzchen‘“, so Nadav Katz.



Der Leiter des Macroscopic Quantum Coherence Lab (QCL) am Racah Institute of Physics der Hebrew University war Ende Oktober zu Gast beim Direktor des Instituts für Quantenoptik, Professor Fedor Jelezko. Während seines Aufenthalts hat der israelische Wissenschaftler die Chance genutzt, sich mit Forscherkollegen und engagierten Studierenden auszutauschen oder um Kooperationspartner zu treffen. Mitte Dezember wird er für weitere Vorträge und die Verleihung erneut nach Ulm reisen. „Mit der Gastprofessur von Professor Nadav Katz können wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Hebrew University in der Quantentechnologie stärken und ausbauen. Von dieser profitieren auch unsere Studierenden und Nachwuchswissenschaftler, da im Dialog mit dem Gastprofessor der wichtige Blick über den eigenen Tellerrand hinaus ermöglicht wird“, so Professor Michael Weber, Präsident der Universität Ulm.



Professor Katz‘ Forschungsschwerpunkte, zu denen auch die Quanteninformationsverarbeitung und Quantenkommunikation gehören, fügen sich nahtlos in die quantenwissenschaftliche Forschung an der Uni Ulm ein. Die Gastprofessur stärkt daher nicht nur die direkte Kooperation zwischen den beiden wissenschaftlichen Einrichtungen. Sie ist gleichsam bedeutend für den Aufbau und die Etablierung der von Professor Jelezko mitinitiierten und vom Landesministerium geförderten Allianz für Quanteninnovation. In diesem kürzlich gestarteten Zusammenschluss unter Federführung des Zentrums für Integrierte Quantenwissenschaften und -technologien (IQST) der Unis Ulm und Stuttgart sowie des Max-Planck Instituts für Festkörperphysik soll die Kooperation zwischen Wissenschaft und Industrie im Bereich Quantenforschung vorangetrieben werden. Eines der an der Allianz beteiligten Institute ist dabei das Quantum Information Science Center (QISC) der Hebrew University, dessen Direktor der neue Hans Kupczyk-Gastprofessor ist.



Die Stiftung des 1984 verstorbenen Verlegers und Druckereibetreibers Hans Kupczyk fördert Wissenschaft, Bildung und Erziehung. Die nach Kupczyk benannte Gastprofessur an der Universität Ulm wird jährlich vergeben. Der israelische Quantenphysiker Katz ist der 29. Gast der Stiftung an der Uni Ulm. Die bisher mit der Gastprofessur ausgezeichneten Forscherinnen und Forscher stammen aus zehn verschiedenen Ländern, darunter die USA, Russland, Japan oder Finnland. Mit Israel kommt ein weiteres Land dazu.





Veranstaltungshinweis



Verleihung der Hans Kupczyk-Gastprofessur an Professor Nadav Katz

Festvortrag: „Superconducting qubits – closing the quantum loop”

Donnerstag, 15. Dezember 2016, 17:00 Uhr

Universität Ulm

Forschungsgebäude N 27

James-Franck-Ring/ Ecke Meyerhofstraße

89081 Ulm



