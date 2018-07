Welchen Beitrag kann Spitzenforschung zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen leisten? Dieser global bedeutenden Frage widmet sich der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, Professor Otmar D. Wiestler, beim 51. Jahrestag der Universität Ulm am Freitag, 20. Juli (Festakt: 16:00 Uhr in N27).

Durch die Eröffnung des Ulmer Standorts des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), an dem relativ seltene Nervenerkrankungen wie ALS erforscht werden, ist die Verbindung zur Helmholtz-Gemeinschaft noch enger geworden. Zudem ist das Helmholtz-Institut Ulm elektrochemische Energiespeicherung (HIU) stark in eine der beiden Ulmer Bewerbungen um ein Exzellenzcluster eingebunden. Über die Positionierung der Universität Ulm bei der Exzellenzstrategie und weitere Entwicklungen der vergangenen Monate – zum Beispiel die Einwerbung des Transregio-Sonderforschungsbereichs CataLight (mit der Uni Jena) – informiert beim Jahrestag Universitätspräsident Professor Michael Weber.



Altpräsident wird Ehrenbürger

Ein weiterer Höhepunkt des Festakts ist die Verleihung der Würde eines Ehrenbürgers an den ehemaligen Universitätspräsidenten Professor Karl Joachim Ebeling. Der renommierte Physiker und Leibniz-Preisträger hatte die Universität von 2003 bis 2015 geleitet. In dieser Zeit hat sich die Universität Ulm zu einer international angesehenen Forschungsuniversität entwickelt, verdeutlicht beispielsweise durch neue Verbundforschungsprojekte, die Bewilligung der internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin bei der Exzellenzinitiative, die Einrichtung des HIU sowie eine signifikante Steigerung der Drittmittel. Die Einrichtung des Studiengangs Psychologie und die zunehmende Internationalisierung trugen dazu bei, dass die Studierendenzahl in Ebelings Amtszeit erstmals über 10 000 stieg.

Die Ehrensenatorwürde erhält Professor Dieter Kurz: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss AG war von 2014 bis 2017 Vorsitzender des Ulmer Universitätsrats und hat in dieser Position die Struktur- und Entwicklungsplanung sowie strategische Entscheidungen geprägt. Neben seiner Mitgliedschaft in diesem Aufsichtsgremium ab 2003 ist der Physiker Honorarprofessor an der Universität Ulm.



Während die Universität Ulm den Professoren Ebeling und Kurz bereits viel zu verdanken hat, stehen acht Promotionspreisträgerinnen und -preisträger am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere. Zum ersten Mal in der Funktion als Vorstandsvorsitzender der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) übergibt Manfred Oster, ehemals Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ulm, die mit je 1500 Euro dotierten Auszeichnungen. Die Themen der hervorragenden Arbeiten aus allen Fakultäten reichen von der Alzheimer-Frühdiagnostik und geometrischen Flüssen bis zur Hochleistungsmikroskopie von Viren und „Erinnerungshügeln“ im autobiographischen Gedächtnis.



Antrittsvorlesungen am Vormittag



Bereits am Vormittag (10.00 Uhr, N27) stellen sich neue Forscherpersönlichkeiten der Universität Ulm bei Antrittsvorlesungen vor. Das breite wissenschaftliche Spektrum der Universität Ulm verdeutlichen der Informatikprofessor Matthias Tichy, der über Software-Engineering spricht, und der Ärztliche Direktor der Universitätsklinik für Urologie und Kinderurologie, Professor Christian Bolenz. Sein Thema: „Onkologische Urologie: Von der Gießkanne zur Pipette.“ Zudem gibt Professor Dierk Niessing, Leiter des Instituts für Pharmazeutische Biotechnologie, Einblicke in molekulare Prozesse im Zellinneren.



Terminübersicht:

51. Jahrestag der Universität Ulm

Freitag, 20. Juli

10:00 Uhr: Antrittsvorlesungen

16:00 Uhr: Festakt

Multimediaraum im Forschungsgebäude N27

James-Franck-Ring/Meyerhofstraße

Oberer Eselsberg

Programm

Alle Interessierten sind eingeladen!

