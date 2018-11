Auch nach dem Jubiläumsjahr der Universität geht die Aktion "Ulmer Lehrstühle" des Kulturmachers Ralf Milde weiter. Am Donnerstag, 25. Oktober (18:00), wird der Inhaber des Büros kulturconsulting den Lehrstuhl für den Fachbereich Chemie am Judenhof einweihen.

Bei dem Lehrstuhl "liquidlight" werden 18 Röhren um einen Sitzplatz gruppiert, was den Eindruck eines Erlenmeyer-Kolbens vermitteln soll. Diese Röhren werden bei der Eröffnung des Sitzmöbels von den anwesenden Chemikern sowie Gästen mit fluoreszierenden Flüssigkeiten gefüllt und mit Schwarzlicht angestrahlt. Den passenden Kurzvortrag "Farbstoffe in der Chemie" hält direkt vor Ort Professor Max von Delius vom Institut für Organische Chemie II und Neue Materialien der Universität Ulm. Der Wissenschaftler konnte kürzlich für sein Projekt SUPRANET, in dem er unter anderem neuartige "Ionenkäfige" beforscht, einen mit 1,5 Millionen Euro dotierten ERC Starting Grant einwerben.

Stifter des Chemie-Lehrstuhls ist das Ulmer Unternehmen Liqui Moly GmbH.

Im vergangenen Jahr hatte Ralf Milde bereits Lehrstühle für die Fachbereiche Zahnmedizin und Biologie erstellt.

Zur Einweihung des Chemie-Lehrstuhls sind alle Interessierten eingeladen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei!

Termin im Überblick:

Einweihung des Lehrstuhls Chemie

Donnerstag, 25. Oktober, 18:00 Uhr

Judenhof, Nähe kulturconsulting

89073 Ulm