Die Universität Ulm sagt zunächst bis zum 20. April 2020 alle nicht notwendigen Veranstaltungen ab. Betroffen sind insbesondere sämtliche Veranstaltungen, zu denen mehr als 100 Teilnehmende erwartet werden. Diese Maßnahme ist notwendig, um die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) einzudämmen.

Die erste betroffene Großveranstaltung an der Universität Ulm ist die Frühjahrsakademie des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW). Unter dem Hauptthema „Zukunftsgesellschaft. Wandel durch Innovation und Nachhaltigkeit“ sollten vom 23. bis zum 27. März Vorträge, Arbeitsgruppen und Exkursionen angeboten werden. Um den fast 540 angemeldeten Bürgerinnen und Bürgern das geplante Programm nicht vollständig vorzuenthalten, geht das Organisationsteam um ZAWiW-Geschäftsführer Dr. Markus Marquard und Dr. Annette Wettstein neue Wege: Erstmals werden vier Hauptvorträge und das Vorprogramm live über das Internet zu den Teilnehmenden nach Hause übertragen. Zudem erhalten Interessierte die Möglichkeit, online miteinander zu diskutieren.

Im Eröffnungsvortrag der Frühjahrsakademie fragt der Gründer und Chefredakteur von netzpolitik.org, Markus Beckedahl: „In welcher digitalen Gesellschaft wollen wir leben?“ Weitere Hauptvorträge, die während der Akademiewoche vom 23. bis zum 26. April ab 9:30 Uhr übertragen werden, behandeln Chancen und Risiken der Digitalisierung sowie Nachhaltigkeitsstrategien. Der kostenfreie Zugang zum virtuellen Hörsaal erfolgt über die Webseite www.zawiw.de.

Die ebenfalls im Zuge der Frühjahrsakademie angebotenen Arbeitsgruppen, Mittwochsangebote sowie die kulturelle Begleitveranstaltung müssen ersatzlos entfallen. Diese Maßnahme ist insbesondere notwendig, da viele Teilnehmende über 60 Jahre alt sind und zur Risikogruppe für eine Infektion mit dem neuen Coronavirus (COVID-19) zählen. Bereits bezahlte Teilnahmebeträge werden im April rückerstattet.

Weiterhin abgesagt sind außercurriculare Veranstaltungen wie das Universitäts-Trainingscamp „Fit in Mathematik“ - eventuell gibt es eine Online-Alternative - oder die Angebote der Universität/des Universitätsklinikums Ulm am „Girls‘ Day/Boys‘ Day“. Bis mindestens Mitte April finden Tagungen an der Universität sowie beispielsweise Veranstaltungen des Hochschulsports nicht statt. Die Universität Ulm bemüht sich, ausfallende Termine im Veranstaltungskalender (www.uni-ulm.de) zu kennzeichnen.

In ganz Baden-Württemberg ist der Lehrbetrieb an Hochschulen bis zum 19. April ausgesetzt. An der Universität Ulm wird das Sommersemester offiziell am 20. April eröffnet. Schon jetzt werden Studierende und Mitarbeitende gebeten, die auch bei einer Grippewelle üblichen Hygieneregeln (Händehygiene, Husten- und Niesetikette, Abstand halten) zu befolgen. Die Öffentlichkeit sollte universitäre Gebäude und Einrichtungen nur aus wichtigen Gründen betreten.

Weitere Informationen zur Frühjahrsakademie:

Sekretariat ZAWiW: Tel.: 0731/50-26601, info@zawiw.de

www.zawiw.de

Informationen der Universität Ulm zum Coronavirus:

https://www.uni-ulm.de/universitaet/informationen-zum-coronavirus

Text und Medienkontakt: Annika Bingmann