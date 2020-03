Wie kann ich mich vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus schützen? Findet meine Prüfung voraussichtlich statt? Und soll ich nach meinem Italienurlaub an den Arbeitsplatz zurückkehren? Rund um das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) gibt es viele Fragen. Einige für Studierende und Beschäftigte relevante Antworten sowie weiterführende Links finden sich auf einer Info-Seite der Universität Ulm.

Auf dieser Seite bemühen wir uns, Sie über aktuelle Entwicklungen zu informieren und Verhaltenstipps zu geben: Bereits einfache Hygienemaßnahmen können dabei helfen, die Ausbreitung des Erregers aufzuhalten. Obwohl an der Universität Ulm aktuell noch keine Coronavirus-Infektionen (COVID-19) bekannt sind, bitten wir Sie schon jetzt, auf Händehygiene sowie beispielsweise Nies- und Hustenetikette zu achten.

Sollte es wichtige Änderungen an der Universität Ulm geben oder z.B. eine Großveranstaltung aufgrund des Coronaviruses ausfallen bzw. verlegt werden müssen, bemühen wir uns, Sie rechtzeitig zu benachrichtigen. Für Lehrveranstaltungen und kleinere Events ist dies leider nicht möglich. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an die Verantwortlichen.

Sollten Sie eine wichtige Information zum Coronavirus vermissen, schreiben Sie bitte an pressestelle(at)uni-ulm.de

Link zur Info-Seite