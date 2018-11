Wie können Biosensoren bei der Diagnose einer tödlichen Krankheit helfen? Welche Einsatzmöglichkeiten bieten wasserlösliche Farbstoffe? Oder woher kommt das HI-Virus? In drei neuen Vorträgen beleuchtet die Ulmer 3-Generationen Uni (u3gu) aktuelle wissenschaftliche Fragestellungen an der Uni Ulm. Angesprochen sind vor allem Schülerinnen und Schüler ab 10 Jahren sowie Menschen im dritten Lebensalter. Aber auch alle anderen Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Referentinnen und Referenten von der Universität berichten in allgemeinverständlicher Form aus ihren Lehr- und Forschungsgebieten. Die Ringvorlesung findet dieses Mal immer freitags um 15:00 Uhr im H12 statt.



Den Auftakt macht am Freitag, 19. Oktober, Professor Christian Damm, stellvertretener Leiter des Instituts für Mikrowellentechnik. Er beschreibt ein Vorhaben zur Diagnose einer Blutparasiteninfektion, die die tödliche Afrikanische Schlafkrankheit verursacht. Mit neuartigen biomedizinischen Sensoren, sogenannten Terahertz-Biosensoren, will er den Parasiten auf die Spur kommen.



Warum waschen wir uns mit Seife die Hände, benutzen für eine fettige Pfanne aber Spülmittel? Tenside und Emulgatoren sind am Freitag, 23. November, das Thema von Susanne Sihler vom Institut für Organische Chemie III. Die Wissenschaftlerin erklärt in ihrem Vortrag außerdem, wie wasserlösliche Farbstoffe in Zukunft eventuell Tenside ersetzen könnten.



Juniorprofessor Daniel Sauter, Wissenschaftler am Institut für Molekulare Virologie der Universitätsmedizin, zeichnet am Freitag, 25. Januar 2019, die weltweite Ausbreitung der Immunschwächekrankheit AIDS und des ursächlichen HI-Virus nach. Er schildert die Entdeckungsgeschichte der Krankheit in den 1980-er Jahren und beschreibt, was das Virus so erfolgreich macht.



Die Ulmer 3-Generationen-Uni (u3gu) ermöglicht es Jung und Alt, Naturphänomene zu verstehen. Die Vorträge zeigen, in welchen Bereichen an der Universität gelehrt und geforscht wird. Zentrale Veranstaltungen sind die Ringvorlesung und die regelmäßig stattfindenden Science Camps für Kinder und Jugendliche. Die u3gu wird vom Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität koordiniert.





Die einzelnen Termine im Überblick:



Freitag, 19. Oktober

Afrikanische Schlafkrankheit: Den Blutparasiten mit Terahertz-Biosensoren auf der Spur!

Prof. Christian Damm

Institut für Mikrowellentechnik, Uni Ulm



Freitag, 23. November

Wasserlösliche Farbstoffe – mehr als nur bunt!

Susanne Sihler

Institut für Organische Chemie, Uni Ulm



Freitag, 25 Januar 2019

Vom Affen zum Menschen: Wie HIV/AIDS die Welt eroberte

Juniorprof. Daniel Sauter

Institut für Molekulare Virologie, Uniklinikum Ulm





Alle Vorlesungen finden jeweils um 15:00 Uhr im Hörsaal 12/Gebäudekreuz N24 der Uni Ulm statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei!





Text und Medienkontakt: Daniela Stang