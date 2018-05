Wie lässt sich Parodontitis nachhaltig behandeln? Mit welchen Verfahren werden in der Prothetik die langfristig besten Ergebnisse erzielt? Um den dauerhaften Erfolg von zahnmedizinischen Behandlungsmethoden zu sichern, braucht es solide wissenschaftliche Studien. Beim 1. Ulmer "Science Camp" Zahnmedizin werden Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler fit gemacht für die Forschung. Das wissenschaftliche "Trainingslager" findet vom 14. bis zum 18. Mai im Maritim Hotel Ulm statt.

"Bei diesem `Science Camp´ wird nicht nur fachliches Basiswissen vermittelt. Die jungen Zahnmediziner sollen sich außerdem mit den Grundlagen des Forschens vertraut machen", sagt PD Dr. Heike Rudolph von der Klinik für Zahnärztliche Prothetik am Universitätsklinikum Ulm, die das"Science Camp" federführend organisiert hat. Initiiert wurde die Veranstaltung vom Ärztlichen Direktor der Abteilung, Professor Ralph Luthardt. Auf dem Programm stehen sowohl Vorträge zu ethischen und rechtlichen Aspekten der zahnmedizinischen Forschung als auch statistisches und biometrisches Fachwissen. Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und der Recherche werden ebenso behandelt wie "Best Practice"-Beispiele für Studien aus der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Denn Schwerpunkt in diesem Jahr ist die patientennahe klinische Forschung. Zudem können sich die 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus dem ganzen Bundesgebiet anreisen, über Publikations- und Fördermöglichkeiten informieren.

Das 1. Ulmer "Science Camp" soll die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gezielt auf die 3. DFG-Nachwuchsakademie vorbereiten. Gefördert wird die Veranstaltung von der Deutschen Gesellschaft für Zahn, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) und der Vereinigung der Hochschullehrer in der Zahnmedizin (VHZMK). Gastgeber ist die Klinik für Zahnärztliche Prothetik des Universitätsklinikum Ulm.

Hinweise zum Programm gibt es hier!

Text und Medienkontakt: Andrea Weber-Tuckermann