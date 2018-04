Junge Frauen verfügen über eine besonders gute Schulbildung. Trotzdem wählt mehr als die Hälfte der Mädchen aus nur zehn verschiedenen Ausbildungsberufen – darunter ist kein einziger naturwissenschaftlich-technischer Beruf. Bei einem Studium liegen Erziehungswissenschaften und Psychologie ganz vorne. Ähnlich einseitig sieht es bei den Jungen aus, mehr als jeder Dritte wählt einen Beruf wie Kraftfahrzeugmechatroniker oder studiert Maschinenbau und Elektrotechnik.

Dieser „einseitigen“ Berufswahl wollen Girls‘ und Boys‘Day begegnen. Sie geben Mädchen und Jungen die Gelegenheit, andere Berufe auszuprobieren und damit ihre persönlichen Interessen und Neigungen auszuloten. Auch die Universität Ulm und das Universitätsklinikum ermöglichen am Donnerstag, den 26. April, von 8:00 bis 13:00 Uhr, Schülerinnen und Schülern ab der 5. Klasse einen Einblick in neue Berufs- und Studienmöglichkeiten.

„Mit der Teilnahme am Girls‘Day wollen wir Mädchen für technisch-naturwissenschaftliche Studiengänge und Berufe begeistern und eventuelle Hemmschwellen mindern“, so Dr. Annette Wettstein, die den „Mädchen-Zukunftstag“ an der Uni organisiert.

Unter anderem können Mädchen in einem Lötworkshop einen eigenen „Fernsehausknipser“ basteln oder mehr über Mikrowellen und Elektrotechnik erfahren. Auch die technischen Ausbildungsberufe an der Universität stellen sich vor und die Teilnehmerinnen bekommen Einblicke in die Berufe Glasapparatebauerin, Industriemechnikerin oder Schreinerin. Angehende Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker zeigen, wie man kleine Apps für das Smartphone programmieren kann.

Für Jungen gibt es am Universitätsklinikum die Möglichkeit, neben dem Beruf des Erziehers auch die Gesundheitsberufe im Operationssaal oder auf der Intensivstation kennenzulernen. Selbst Blutbilder anschauen oder Urinteststreifen färben können die Teilnehmer bei der Vorstellung des Berufs Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent. Die Leistung des eigenen Gehörs gemessen wird beim Angebot „Audiometrie in der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde“.

Für alle diese Angebote sind noch Plätze frei!

Insgesamt stehen am 26. April an der Universität und dem Universitätsklinikum Ulm rund 150 Plätze für interessierte Mädchen und Jungen zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt online direkt über das „Angebots-Radar“ auf den Seiten www.girlsday.de sowie www.boysday.de.

Text und Medienkontakt: Daniela Stang