Die Universität Ulm schneidet im jetzt veröffentlichten THE World University Ranking 2020 exzellent ab: Im weltweiten Vergleich von fast 1400 Universitäten belegt sie Platz 141 und gehört somit zu den 15 besten deutschen Hochschulen. Mit einem bemerkenswerten Platz 12 im bundesweiten Ranking lässt die Universität Ulm zahlreiche größere und ältere Hochschulen hinter sich – darunter die Universitäten Stuttgart, Konstanz und Köln sowie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und die TU Berlin. Im Vergleich zum letzten THE World University Ranking konnte sich die Universität Ulm noch einmal um acht Plätze verbessern.

Im jährlich erscheinenden THE World University Ranking vergleicht das britische Magazin „Times Higher Education“ (THE) die Leistungsfähigkeit von rund 1400 Universitäten aus 92 Ländern. Nach Angaben des Magazins handelt es sich um das weltweit größte und umfassendste Hochschulranking. Im Zentrum des Uni-Vergleichs stehen die Kernkompetenzen der Hochschulen „Forschung, Lehre, Wissenstransfer und Internationalisierung“. Für das World University Ranking hat THE Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach der Reputation der teilnehmenden Universitäten in Forschung und Lehre befragt. Weiterhin wurden verschiedene, von den Hochschulen zur Verfügung gestellte Kennzahlen ausgewertet – von Drittmitteln über die Anzahl der Publikationen bis zum Grad der Internationalisierung. In dem weltweiten Ranking kann die Ulmer Universität vor allem im Bereich Zitationen punkten: Wissenschaftliche Arbeiten aus Ulm werden besonders oft von Fachkolleginnen und -kollegen zitiert. Aber auch was Drittmittel aus der Industrie angeht, schneidet die Universität gut ab.

An der Spitze des World University Rankings 2020 finden sich britische und US-Universitäten, angeführt von der University of Oxford. Die beste deutsche Universität ist die Ludwig- Maximilians-Universität München auf Rang 32 weltweit.

Auch in anderen THE-Ranglisten belegt die Universität Ulm vordere Plätze: Im „Golden Age-Ranking“ schafft sie es im internationalen Vergleich auf einen respektablen 16. Rang und auf Platz drei deutschlandweit. In diesem Ranking werden Hochschulen berücksichtigt, die nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Ende der 1960-er Jahre gegründet worden sind. Vor ihrem 50. Geburtstag war die Universität Ulm im „THE Young University Ranking“ sogar die beste junge Universität Deutschlands.

