Das neue Jahresprogramm des Botanischen Gartens der Uni Ulm ist da! Neben vielen bewährten Veranstaltungen bietet es in den kommenden 12 Monaten auch neue Führungen, Workshops und Vorträge. Und auch mit gleich zwei Jubiläen kann der Botanische Garten 2019 aufwarten.



Der Naturforscher Alexander von Humboldt würde dieses Jahr 250. Geburtstag feiern. Aus diesem Grund widmet sich die deutschlandweite Woche der botanischen Gärten vom 8. bis zum 16. Juni dem Leben und Wirken des Botanikers. „Auf den Spuren Alexander von Humboldts: Pflanzenjäger – Pflanzensammler“ stellen das ganze Jahr über Führungen und Vorträge weitere Naturforscherinnen und Naturforscher vor. Im Mittelpunkt steht dabei die Passion der Forschenden – das Entdecken, Sammeln und Beschreiben von Pflanzen – die unser heutiges botanisches Wissen prägt.



Das 30-jährige Bestehen des Vereins Freunde des Botanischen Gartens wird beim Jubiläums-Sommerfest am Sonntag, 7. Juli, gefeiert.

Bereits am Freitagabend (5. Juli) zeigt die Gruppe Experimentelle Musik Uni Ulm eine Licht- und Toninstallation am Waldrand des Apothekergartens. Der Förderverein unterstützt seit seiner Gründung zahlreiche Projekte wie das „Grüne Klassenzimmer“ oder das Farntal, finanziell sowie durch ehrenamtliche Helfer.



Ein weiterer beliebter Termin für Familien ist die „Herbstliche Vielfalt zum Sehen und Schmecken“ am Sonntag, 6. Oktober, mit einem Kinderprogramm auf der Streuobstwiese, bei dem die Kleinen selbst Apfelsaft pressen können. Auch die nächtlichen Taschenlampen-Führungen durch die Gewächshäuser werden in den Wintermonaten regelmäßig donnerstags angeboten. Zum ersten Mal gibt es auch zwei spezielle Faschings-Führungen „Bei Mogli und Balu – wie es im Dschungel wirklich aussieht“, zu der die Besucher verkleidet erwartet werden (Sonntag, 3. März und Montag, 4. März).



Neu sind in diesem Jahr neben einer englischsprachigen Gewächshausführung (Sonntag, 7. April) für Besucher aus dem Ausland und internationale Studierende auch Fotoworkshops für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene (Samstag, 25. Mai und 1. Juni).



Der Veranstaltungskalender 2019 bietet eine Übersicht aller Termine des Botanischen Gartens. Außerdem liegt das gedruckte Jahresprogramm ab jetzt bei zahlreichen öffentlichen Einrichtungen in Ulm und Neu-Ulm aus.





Text und Medienkontakt: Daniela Stang