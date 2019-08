Beim Medizinerball haben am Freitag rund 200 Absolventinnen und Absolventen der Studiengänge Humanmedizin, Molekulare Medizin und „Molecular and Translational Neuroscience“ Abschied von der Universität Ulm genommen. Im Rahmen des feierlichen Balls im Congress Centrum Ulm bekamen sie als Zeichen des erfolgreichen Studienabschlusses Schärpen sowie entsprechende Zertifikate überreicht.

Aber nicht nur die Studierenden wurden geehrt – auch Dozentinnen und Dozenten, die sich durch besonderes Engagement in der Lehre hervorgetan hatten, wurden von der Fachschaft Medizin ausgezeichnet. Im vorklinischen Studienabschnitt durfte PD Dr. Susanne Kühl vom Institut für Biochemie und Molekulare Biologie den Preis entgegennehmen. Dr. Benjamin Hagemann vom Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene überzeugte im klinischen Studienabschnitt. Die Auszeichnung als bestes akademisches Lehrkrankenhaus im Praktischen Jahr erhielt die Agaplesion Bethesda Klinik in Ulm, die durch Professor Michael Denkinger und Dr. Ulrich Grün vertreten war. Im Anschluss wurden Alumni geehrt, die sich aktiv in der Fachschaft eingebracht hatten. Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgte die Band „Prime Line“.





Text: Medizinisches Dekanat / Medienkontakt: Daniela Stang