Wie war das noch gleich mit den Binomischen Formeln? Was haben Ableitung und Flächenberechnung miteinander zu tun? Wie kann man aus dem Atomaufbau auf das Reaktionsverhalten schließen? Und wodurch zeichnet sich eine Säure aus? In fast allen Studiengängen an der Universität Ulm sind Kenntnisse in Mathematik oder Chemie gefragt. Um die angehenden Erstsemester optimal auf die Anforderungen an der Uni vorzubereiten und Studierenden mit unterschiedlichen Vorkenntnissen gleiche Startchancen zu garantieren, bietet die Uni Ulm vom 3. bis zum 27. September wieder die Trainingscamps „Fit in Mathe“ und „Fit in Chemie“ an.

Neben Fachwissen stehen die Vermittlung von universitätstypischen Lehr- und Lernformen sowie der Umgang mit großen Stoffmengen im Vordergrund. Außerdem stärken die Studierenden ihre Selbstorganisation und trainieren individuellen Arbeitstechniken für Prüfungen. „Zu Beginn der Vorlesungen müssen die Studierenden Grundwissen und -verständnis in Mathe und Chemie aus der Schule einfach parat haben. Für große Wiederholungen ist dann keine Zeit. Deshalb frischen wir vorab mit den Studierenden das Wissen wieder auf“, weiß Mathematik-Studienlotse Manuel Bernhard.

Und so laufen die Trainingscamps ab: Nach einem Eingangstest, bei dem der Leistungsstand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer überprüft wird, steht täglich eine Vorlesung auf dem Stundenplan. Danach wird in kleinen Übungsgruppen, die auf die speziellen Anforderungen der unterschiedlichen Studiengänge zugeschnitten sind, weitergelernt. Nachmittags können die Teilnehmer Zusatzvorträgen zum Beispiel über „Lernstrategien und Arbeitstechniken“ hören oder sich über universitäre Einrichtungen, wie das Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften oder die Zentrale Studienberatung mit der Psychosozialen Beratungsstelle, informieren. Am Ende des Camps steht eine Abschlussklausur, um das Gelernte zu verfestigen und zu überprüfen. Während des Camps bietet sich aber auch Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und die Universität kennenzulernen. „Beispielsweise lädt das Uni-Kino zu einem Überraschungsfilm ein, und mit einem gemeinsamen Grillfest lassen wir das Trainigscamp ausklingen. So kann man sich mit seinem Banknachbar nicht nur über mathematische Gleichungen austauschen“, ist sich Manuel Bernhard sicher.

Neben dem vierwöchigen Mathe-Trainingscamp ergänzt seit 2011 der Vorkurs „Fit in Chemie“ das Angebot für einen erfolgreichen Studienstart an der Uni Ulm. Aber auch einen kombinierten Mathe- und Chemie-Kurs gibt es inzwischen. Neu ist außerdem die Möglichkeit, den Chemie-Kurs auch online zu absolvieren. „Dieses Angebot richtet sich speziell an Studierende, die keine Möglichkeit haben, vor dem Vorlesungsstart nach Ulm zu kommen. Die Plätze dafür sind aber leider begrenzt“, erklärt Dr. Christian Vogl, Studienfachberater Chemie. Die Teilnehmer verfolgen am PC Video-Aufzeichnungen der Vorlesungen und werden von speziell geschulten Online-Tutoren in einem Chat betreut, in dem auch Dateien ausgetauscht werden können.

Die Teilnahme an den Trainingscamps wird allen Studienanfängern ausdrücklich empfohlen: „Mit wenigen Ausnahme spielt Mathematik in jedem Studiengang eine Rolle und mathematisches Grundwissen wird in jedem Studiengang vorausgesetzt“, appelliert Organisator Manuel Bernhard an die Erstsemester und der Chemiker Dr. Christian Vogl fügt hinzu: „Wir raten jedem neuen Studierenden, dessen Studiengang einen starken Bezug zur Chemie hat, am Camp teilzunehmen.“ Dabei nennt er vor allem die Studiengänge Chemieingenieurwesen, Biologie, Molekulare Medizin, Humanmedizin und Zahnmedizin.

Terminübersicht:

„Fit in Mathe“, 3. bis 27. September

„Fit in Chemie“, 17. bis 27. September

Universität Ulm

Der Anmeldeschluss für „Fit in Chemie“ ist am 9. September!

Text und Medienkontakt: Daniela Stang