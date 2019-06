Bei der ersten Science Expo an der Uni Ulm entdecken Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 verschiedene Phänomene aus Naturwissenschaft, Technik und Mathematik. Am Mittwoch, 17. Juli, sind in einigen Workshops noch Plätze frei – Lehrerinnen und Lehrer können ihre Klassen kostenfrei anmelden unter: www.uni-ulm.de/studium/scienceexpo.



Von Elektrotechnik über Mathe und Physik bis hin zur Biologie reichen die Themen der unterschiedlichen Mitmach-Angebote (Beginn: 9:00 Uhr). Im Workshop „Good vibrations – Mathe meets Music“ finden die Teilnehmenden zum Beispiel heraus, wie Kunststoffröhren Töne erzeugen und wie diese mathematisch simuliert werden. Außerdem können die Jugendlichen einen eigenen Roboter programmieren oder selbst Motoren und Generatoren bauen. Im Botanischen Garten hingegen begeben sich die Schülerinnen und Schüler auf die Spuren großer Botaniker und entdecken die Vielfalt tropischer Pflanzen und Tiere.



Insgesamt bietet die Science Expo Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Wissenschaft hautnah zu erleben und selbst zu experimentieren. Nach den Workshops stellen sich die verschiedenen Projekte und Kurse beim Markt der Wissenschaft (ab 13:00 Uhr) im Forum noch einmal allen Interessierten vor. Bei einer Campusrallye können die Jugendlichen weiterhin die Uni Ulm erkunden und mittels einer App auf „Schatzsuche“ gehen. Für Lehrerinnen und Lehrer bietet das Begleitprogramm Vorträge zu den Themen „Chancen digitaler Medien im Unterricht“ und „Pädagogenglück“ – hier gibt es Tipps für eine bessere Lehrer-Schüler-Beziehung und mehr Zufriedenheit im Beruf.

Die Science Expo wird von der Zentralen Studienberatung der Universität Ulm organisiert und von der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg unterstützt.

