Die Universität Ulm engagiert sich seit Jahren für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und darf weiter das Siegel „audit familiengerechte hochschule“ tragen. Nun ist die Zertifikatsurkunde in Berlin offiziell überreicht worden.

Die Angebote der Uni reichen von Kinderbetreuung, flexiblen Arbeitszeitmodellen, Pflegelotsen bis hin zur Unterstützung beim Wiedereinstieg nach einer Familienpause. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf genießt an der Uni Ulm einen hohen Stellenwert. Wir wollen das private Umfeld der Beschäftigten, Professorinnen und Professoren sowie der Studierenden berücksichtigen, um ihnen so optimale Arbeits- und Studienbedingungen zu bieten. Außerdem ist eine familienfreundliche Gestaltung ein wichtiger Faktor bei der Gewinnung von wissenschaftlichen Nachwuchskräften“, so Universitätspräsident Professor Michael Weber. Gebündelt und koordiniert werden die Leistungen und Angebote in einer eigenen Beratungsstelle, dem Familienservice.

Seit 2008 ist die Uni Ulm als „familiengerechte Hochschule“ durch die berufundfamilie Service GmbH zertifiziert und muss sich alle drei Jahre überprüfen lassen. Mit der aktuellen Re-Auditierung hat die Uni Ulm außerdem eine neue Stufe im Qualifizierungsprozess erreicht und will nun die bereits erreichten Ziele in der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik sichern und optimieren. Zu den jüngsten Maßnahmen zählen das Überbrückungsprogramm für Wissenschaftlerinnen in der Postdoc-Phase und ein Imagefilm „Familie & Wissenschaft“.

