Willkommen im Wintersemester! Für rund 10 200 Studierende sind die Vorlesungen heute offiziell gestartet. Darunter sind dieses Mal 1270 Studienanfängerinnen und -anfänger, die erstmals Uni-Luft schnuppern. Mit 500 zusätzlichen Neueinschreibern und knapp 280 Master-Studierenden im 1. Semester beginnt heute für insgesamt fast 2100 junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt an der Uni Ulm.



Universitätspräsident Professor Michael Weber hieß die neuen Studierenden zum Semesterstart offiziell willkommen und schilderte auch die vielen Herausforderungen. „Zum Start an der Uni Ulm wünsche ich Ihnen zum einen Freude am Fach, aber auch große Lern- und Leistungsbereitschaft sowie Selbstständigkeit. Ich fordere Sie aber auch zum ‚Querdenken‘ auf. Haben Sie den Mut, Fragen zu stellen und über den Tellerrand zu blicken", so Professor Weber. Parallel begrüßte Professorin Irene Bouw, Vizepräsidentin für Lehre und Internationales, in englischer Sprache.



Neben dem Präsidenten hießen auch Vertreterinnen und Vertreter der Verfassten Studierendenschaft die Uni-Neulinge willkommen, danach folgten Ansprachen der Dekane und Einführungen der jeweiligen Studiengänge. Im Uni-Forum stellten sich zudem wichtige Einrichtungen vor, darunter die Zentrale Studienberatung, das Studierendenwerk oder das Kommunikations- und Informationszentrum (kiz). Daneben waren auch verschiedene Hochschulgruppen mit Info-Ständen vertreten.

Video: Willkommen an der Uni Ulm - mehr als nur Fachstudium

Text, Video und Medienkontakt: Daniela Stang