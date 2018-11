Der klassische Erstsemester mit dem Schulabschluss in der Tasche, die junge Mutter mit Betreuungspflichten oder der internationale Austauschstudierende aus einem anderen Kulturkreis – so heterogen sieht heute die Studierendenschaft an der Uni Ulm aus. Jede Studentin und jeder Student bringt unterschiedliche Vorerfahrungen mit, die sich auf das Lernverhalten und damit auch auf den Erfolg im Studium auswirken. Zugleich gibt es immer mehr Methoden, um Stoff und Themen zu vermitteln – vom E-Learning-Angebot bis zum Klein-Tutorium.



Wie moderne und gute Lehre aussehen kann, das zeigt der Tag der Lehre des Zentrums für Lehrentwicklung (ZLE) am Freitag, den 23. November (9:00 – 13:00 Uhr), unter dem Motto „Vielfalt (er)leben“. Eröffnet wird die Veranstaltung von der neuen Vizepräsidentin für Lehre der Uni Ulm, Professorin Olga Pollatos. Als Hauptredner stellt Professor Leif Döring von der Universität Mannheim sein Konzept zum „Umgang mit Heterogenität“ vor. Der Ars legendi-Preisträger 2018 in der Kategorie Mathematik setzt beispielsweise auf individualisierte Tutorien und bietet den Studierenden in der Mathematik Musterlösungen über die Videoplattform YouTube an.



Lehrende der Uni Ulm stellen eine Reihe erfolgreicher Beispiele vor, darunter ein Inverted Classroom-Konzept zum vielfältigen und kompetenzorientierten Lernen oder wie interdisziplinäre Forschungsarbeit zwischen Medizin, Psychologie und Informatik die Lehre bereichern kann. Der Tag richtet sich vor allem an Dozenten und Studierende der Universität, die an neuen Wegen in der Lehre interessiert sind und die sich austauschen und vernetzen möchten.



Terminüberblick:

Tag der Lehre

Freitag, 23. November

9:00 – 13:00 Uhr

Multimediaraum N27

Universität Ulm

