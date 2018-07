Mit unterschiedlichen Themen aus Medizin und Medieninformatik – von Stammzellen über künstliche Gelenke bis hin zu bildgebenden Verfahren – beschäftigt sich die 22. Auflage der Vortragsreihe „Wissen erleben – Uni Ulm in der Stadtmitte“ der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG). Im Juli und August (jeweils samstags 11:00 Uhr) präsentieren Wissenschaftler der Uni Ulm ihre aktuelle Forschung im Studio der Sparkasse Ulm – und das bei freiem Eintritt!



Den Auftakt macht am Samstag, 14. Juli, Professor Michael Kühl. Der Leiter des Instituts für Biochemie und Molekulare Biologie beschäftigt sich mit Stammzellen in der Regenerativen Medizin. In seinem Vortrag stellt er das therapeutische Potential von embryonalen Stammzellen vor, besonders im Hinblick auf genetisch bedingte Erkrankungen. Dabei geht der Wissenschaftler auch auf ethischen Fragen und rechtliche Rahmenbedingungen der Stammzelltherapie ein.



Professor Heiko Reichel, Ärztlicher Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik am RKU, spricht am Samstag, 28. Juli, über „Künstliche Gelenke – von sinnvoller Therapie bis Lifestyle“. Die Endoprothetik an Hüft- und Kniegelenk zählt heute zu den erfolgreichsten operativen Eingriffen. 90 Prozent aller künstlichen Prothesen halten länger als 15 Jahre und verhelfen den Betroffenen zu neuer Lebensqualität. Der Orthopäde schildert die aktuellen Fortschritte bei Implantatmaterialien, Prothesendesign und operativen Abläufen, zeigt aber auch die Belastungsgrenzen der künstlichen Gelenke auf.



Mit einem Vortrag über bildgebende Verfahren in der Medizin von Professor Timo Ropinski, Institut für Medieninformatik, schließt die Reihe am Samstag, den 4. August. Ropinski stellt die Anwendungsgebiete der medizinischen Visualisierung vor, die von der Diagnose bis zur Planung, Durchführung und Auswertung von medizinischen Eingriffen reichen.



Bei den regelmäßigen Vorträgen der Reihe „Wissen erleben – Uni Ulm in der Stadtmitte“ vermitteln Professorinnen und Professoren der Universität seit 2010 ihre Forschung dem Publikum allgemeinverständlich und schaffen einen Bezug zum Lebensalltag der Zuhörer. Unterstützt wird die Reihe von der Ulmer Universitätsgesellschaft und der Sparkasse Ulm.



Die Termine im Überblick:



-Samstag, 14. Juli, 11:00 Uhr

Stammzellen in der Regenerativen Medizin – was ist heutzutage möglich?

Prof. Dr. Michael Kühl

Leiter des Instituts für Biochemie und Molekulare Biologie, Universität Ulm



-Samstag, 28. Juli, 11:00 Uhr

Künstliche Gelenke – von sinnvoller Therapie bis Lifestyle: Neue Aspekte aus Klinik und Forschung

Prof. Dr. med. Heiko Reichel

Ärztlicher Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik Ulm am RKU



-Samstag, 4. August, 11:00 Uhr

Medizinische Visualisierung für Diagnostik und Intervention

Prof. Dr. Timo Ropinski

Institut für Medieninformatik, Universität Ulm



Die Vorträge finden jeweils samstags um 11:00 Uhr im Studio der Sparkasse Ulm, Geschwister-Scholl-Platz 2, 89073 Ulm statt. Der Eintritt ist frei!



Text und Medienkontakt: Daniela Stang