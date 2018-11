Zum Wintersemester 2018/19 starten rund 2100 junge Menschen in einen neuen Lebensabschnitt und in ein Studium an der Uni Ulm. Darunter sind 1270 „klassische Erstsemester“, die in einem grundständigen Studiengang beginnen. Dazu kommen noch rund 500 Neueinschreiber, die bereits einmal immatrikuliert waren und nun ihr Studium in Ulm fortsetzen oder das Fach gewechselt haben sowie knapp 280 Master-Studierende im 1. Semester.

Die meisten neuen Studierenden sind in den Fächern Human-, sowie Zahnmedizin eingeschrieben. Weitere beliebte Studiengänge sind Wirtschaftswissenschaften, Psychologie und Informatik. Rund ein Dutzend internationale Studieninteressierte haben sich im sprachlichen und landeskundlichen Vorbereitungssemester für ein Studium in Deutschland immatrikuliert.



Wie üblich werden die neuen Studentinnen und Studenten am Montag, 15. Oktober (9:00 Uhr, Hörsaal 4/5), vom Präsidenten der Universität, Professor Michael Weber, sowie von Vertretern der Verfassten Studierendenschaft (StuVe) willkommen geheißen. Die Ansprachen werden in weitere Hörsäle übertragen. Eine Begrüßung in englischer Sprache durch die Vizepräsidentin für Lehre und Internationales, Professorin Irene Bouw, findet im H1 statt. Es folgen Ansprachen der Dekane und Facheinführungen. Im Forum der Uni stellen sich zudem wichtige Einrichtungen wie die Zentrale Studienberatung, das Studierendenwerk oder das International Office mit Info-Ständen vor.

Zu Beginn des Wintersemesters 2018/19 sind insgesamt knapp 10 200 Studierende an der Uni Ulm eingeschrieben, darunter sind rund 5000 Studentinnen. Der Anteil an ausländischen Studierenden beträgt fast 13 Prozent. Erfahrungsgemäß ändern sich die Studierendenzahlen noch bis etwa Mitte November.



Semestereröffnung

Montag, 15. Oktober

9:00 Uhr

Hörsaal 4/5

Universität Ulm





Text und Medienkontakt: Daniela Stang