Bewerbungsgespräche, Fachvorträge, Absolventenlounge und Homecoming Day. Mit einem breiten Angebot wendet sich der WiMa-Kongress am Samstag, den 17. November (10:00 – 16:00 Uhr), an Studierende und Absolventen der Uni Ulm und bringt diese in Kontakt mit Firmen. Rund 44 Unternehmen aus verschiedenen Branchen präsentieren sich im Forum der Universität, um so junge Talente der Fächer Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Informatik kennenlernen zu können.

Aufgrund der guten Erfahrungen gibt es auch dieses Jahr wieder ein Bewerbungsportal, mit dem Interessierte einfach und schnell mehrere Wunschunternehmen anschreiben können. Dazu müssen nach der Anmeldung nur noch Bewerbung und Lebenslauf online hochgeladen werden. Auf dem Kongress ist dann Zeit für einzelne Bewerbungsgespräche.

Im Vortragsprogramm stellen Professorinnen und Professoren der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften aktuelle Forschungsfragen vor. Die Bandbreite reicht dabei von der „Stochastischen Modellierung seltener Wetter- und Klimaereignisse“ über die „Digitalisierung im Umfeld der Satellitenproduktion“ bis hin zur "Algorithmenentwicklung für autonome Fahrzeuge".

Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und Netzwerken bietet die Absolventenlounge, in der sich Besucher über gemeinsame Themen oder die Karriereplanung austauschen können. Beim so genannten Homecoming Day sind die Kongress-Teilnehmer am Abend eingeladen, den WiMa-Kongress gemeinsam ausklingen zu lassen. Organisiert wird der WiMa-Kongress ehrenamtlich von Studierenden des Vereins Studium und Praxis.

Terminüberblick:

WiMa-Kongress

Samstag, 17. November

10:00 – 16:00 Uhr

Forum

Universität Ulm

Text und Medienkontakt: Daniela Stang