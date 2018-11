Was für ein Studium passt zu mir? Welche Inhalte hat ein naturwissenschaftlicher Studiengang? Wie sind die Berufschancen eines Wirtschaftswissenschaftlers? Beim Studieninformationstag an der Uni Ulm am Mittwoch, den 21. November (9:00 – 15:00 Uhr), beantworten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung sowie Studierende alle Fragen rund ums Studium.



Egal ob zu Studieninhalten, Anforderungen oder Finanzierung – die Ansprechpartner helfen den interessierten Schülerinnen und Schülern bei der Orientierung im „Dschungel“ der Studienfächer. Facheinführungen vermitteln darüber hinaus detaillierte Informationen über die verschiedenen Studienangebote. Unter dem Motto „Wissenschaft erleben“ gibt es Experimente, Schau-Vorlesungen oder praktische Mitmach-Aktionen für die Jugendlichen.



Führungen durch verschiedene Labore und Institute ermöglichen einen Blick in den Studien- und möglichen späteren Berufsalltag. An zahlreichen Informationsständen im Forum können die Schüler sich mit Informationsmaterial versorgen sowie mit Studierenden und Vertretern der verschiedenen Fachrichtungen und Studiengänge ins Gespräch kommen. Unter anderem präsentiert das Team „Spatzenhirn“ den „Ulmer Spatz“, ein autonom fahrendes Modellauto, und der Studiengang „Computational Science and Engineering“ stellt einen Tischkicker vor, dessen Spielfiguren am Computer optimiert worden sind. Außerdem informiert zum Beispiel das Studierendenwerk über Wohnmöglichkeiten und die Agentur für Arbeit Ulm stellt Überbrückungsangebote nach dem Abitur vor.



Die Uni-Ulm bietet über 60 Bachelor- und Master-Studiengänge an. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Medizin sowie bei den so genannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).





