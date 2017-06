Manfred Reichert war eingeladener Sprecher der Gesamtvorständekonferenz des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, die vom 2. - 3. Mai 2017 in Ulm stattfand. In seinem Vortrag befasste sich Prof. Reichert mit der Digitalen Transformation unserer Gesellschaft im Allgemeinen und mit deren Auswirkungen auf unseren Arbeitsalltag im Besonderen. Ein Fokus lag auf der Digitalisierung der Geschäftsprozesse in Unternehmen und Organisationen sowie den mit einer solch digitalen Transformation einhergehenden Herausforderungen.



Manfred Reichert:

Digitale Transformation - Intelligenter Mensch und smarte Technologien im Miteinander.

Gesamtvorständekonferenz des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, Ulm, 3. Mai 2017