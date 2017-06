Zusammen mit seinen Kollegen Richard Lenz (Universität Nürnberg-Erlangen) und David Riaño (Universitat Rovira i Virgili, Spanien) war Manfred Reichert Co-Organisator des 9th Int'l Workshop on Process-oriented Information Systems in Healthcare (ProHealth) und des 8th Int'l Workshop on Knowledge Representation for Health Care (KR4HC).

Dieser kombinierte Workshop wurde im Rahmen der GMDS/MIE 2016 Tagung an der LMU in München am 2. September 2016 zum wiederholten Male veranstaltet. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des ProHealth'16 / KR4HC'16 Workshops.